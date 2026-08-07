امام جمعه کرج: مسئولان در میدان فرهنگ آرایش جنگی بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدمهدی حسینی همدانی در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته کرج که در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار شد، ضمن دعوت همگان به رعایت تقوای الهی، به تبیین مفاهیم پندنامه امیرالمؤمنین (ع) پرداخت و اظهار کرد: یکی از وظایف اهل تقوا، دستگیری از مستمندان برای سبکباری در سفر پرمخاطره آخرت است.
قرضالحسنه معاملهای سودآور با پروردگار است
وی با اشاره به توصیههای نهجالبلاغه درباره انفاق، بیان کرد: امیرالمؤمنین (ع) میفرمایند اگر مستمندی را یافتی که توشهات را تا قیامت حمل کند، آن را غنیمت بشمار. امروز اگر کسی به ما وعده سود ۲۰ درصدی بدهد، به او اعتماد میکنیم، در حالی که خداوند وعده پاداش ۷۰۰ تا ۱۴۰۰ برابری در قرضالحسنه را داده است.
امامجمعه کرج با تأکید بر برتری قرض نسبت به صدقه، تصریح کرد: به همت ستاد نماز جمعه، صندوق قرضالحسنهای در مصلای کرج راهاندازی شده تا مشکلات جزئی مؤمنان حل شود؛ لذا از مردم متدین انتظار میرود با آباد کردن این سنگر اقتصادی، در این سنت حسنه مشارکت کنند.
انتقاد از کوتاهی در اجرای قانون عفاف و حجاب
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان البرز در ادامه به موضوع «حرام سیاسی» و «واجب سیاسی» پرداخت و گفت: هر امری که باعث اقتدار نظام و تودهنی به دشمن شود، واجب سیاسی و هر اقدامی که در مسیر خواست دشمن و تضعیف نظام باشد، حرام سیاسی است.
وی افزود: امروز وضعیت جامعه از تعادل خارج شده و به سمت عریانی پیش رفته است. مسئولان متولی در اجرای قانون حجاب اهتمام لازم را ندارند و دچار ترکفعل قطعی شدهاند. دشمن با استراتژی دقیق در حال حرکت است و ما نباید اجازه دهیم کشور در باتلاق ولنگاری غرق شود.
آیتالله حسینی همدانی با اشاره به سخنان اخیر ریاستجمهوری درباره لزوم اصلاحات، خاطرنشان کرد: همانطور که در اقتصاد نباید به بهانه «الان وقتش نیست» معطل ماند، در مسائل فرهنگی و حجاب نیز نباید دستدست کرد. دولت باید از دستگاههای تحت امر خود شروع کند و اجازه ندهد تضعیف نظام که خواست دشمن است، محقق شود.
نفوذ؛ ابزار دشمن برای تحمیل مذاکره و تردید
خطیب جمعه کرج با تحلیل تاریخی دوران امیرالمؤمنین (ع) و امام مجتبی (ع)، یادآور شد: شناخت روش دشمنی، مهمتر از شناخت خودِ دشمن است. در صفین و حکمیت، نفوذیهایی مثل اشعث بن قیس و ابوموسی اشعری با ایجاد یأس و تردید، صلح را تحمیل کردند؛ اما نتیجه آن صلح نه تنها رفع تحریمها و جنگ نبود، بلکه جنایات دشمن شدیدتر شد.
وی با بیان اینکه امروز هم آمریکا با جنگ نرم و نفوذ به دنبال سلطهگری است، گفت: برخی سادهاندیشان یا نفوذیها در داخل میگفتند با یک دکمه کار ایران تمام است، اما مردم بیدارند و با پافشاری بر اصولی چون حفظ توان هستهای و اقتدار منطقهای، دشمن را به عقبنشینی واداشتهاند.
خبرنگاری یک رسالت است، نه صرفاً یک شغل
آیتالله حسینی همدانی در بخش دیگری از خطبهها با تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد شهید صارمی، اظهار کرد: خبرنگاری یک مأموریت ویژه و رسالتی بر دوش عزیزان رسانهای است. ما نیازمند خبرنگارانی در تراز بینالمللی هستیم تا بتوانیم با تولید محتوا به زبانهای مختلف، از جمله زبان اردو برای ۳۰۰ میلیون مسلمان، پیام انقلاب را ابلاغ کنیم.
دفاع از حرم؛ صیانت از قلب تپنده جهان اسلام
نماینده ولیفقیه در البرز همچنین با گرامیداشت روز شهدای مدافع حرم و یاد شهید حججی، خاطرنشان کرد: مدافعان حرم تنها از یک مزار دفاع نکردند، بلکه با شکست دادن نقشه ۷ هزار میلیارد دلاری آمریکا و نابودی داعش، از اسلام ناب در برابر اسلام آمریکایی محافظت کردند.
امامجمعه کرج در پایان خطبهها، ضمن تسلیت ایام پایانی ماه صفر و سالروز شهادت رسول اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، از زحمات خادمان و عزاداران در ایام اربعین حسینی تقدیر و تشکر کرد.
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