به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن سالاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان سیریک، با اشاره به سیره ائمه اطهار (ع) و شرایط تاریخی دوران امامت امام حسن مجتبی (ع) و امام حسین (ع)، اظهار کرد: صلحی که به امام حسن (ع) تحمیل شد، در شرایطی خاص و با وجود دشمنی‌های گسترده صورت گرفت و امام حسین (ع) نیز تا زمان حیات معاویه به مفاد آن صلح پایبند ماند.

وی با اشاره به ابعاد شخصیتی امام رضا (ع) افزود: شناخت امام هشتم (ع) نباید تنها به ویژگی رأفت و مهربانی ایشان محدود شود، بلکه آن حضرت در عرصه تبیین حقایق اسلام و زنده نگه داشتن نهضت عاشورا نیز نقش مهمی ایفا کردند و در مقاطع مختلف بر خونخواهی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تأکید داشتند.

امام جمعه سیریک با بیان اینکه فرهنگ عاشورا باید همواره در جامعه اسلامی زنده بماند، تصریح کرد: اصل خونخواهی امام شهید نباید به فراموشی سپرده شود و این روحیه، زمینه‌ساز تحقق وعده الهی و تعجیل در ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) خواهد بود.

وی همچنین گفت: ملت ایران خود را متعهد به ادامه راه شهدا و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌داند.

سالاری در بخش دیگری از سخنان خود، با تبریک فرارسیدن روز خبرنگار، نقش اصحاب رسانه را در حفظ وحدت و امیدآفرینی مهم توصیف کرد و گفت: هر زبانی که مایه اختلاف، دوقطبی‌سازی و تفرقه در جامعه باشد، زبان شیطان است. امروز بیش از هر زمان دیگری کشور به همدلی و انسجام نیاز دارد.

وی ادامه داد: با وجود آنکه آمریکا به اهداف خود دست نیافته و شکست خورده است، برخی افراد با طرح مطالبات و اظهاراتی در رسانه‌ها و فضای مجازی، ناخواسته یا آگاهانه، زمینه خروج ترامپ از بن‌بست سیاسی را فراهم می‌کنند.

امام جمعه سیریک با تأکید بر لزوم اتخاذ مواضع قاطع در عرصه سیاست خارجی اظهار داشت: تیم دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران باید با رویکردی انقلابی و مقتدرانه عمل کند و موضع‌گیری‌های دیپلمات‌های کشور به گونه‌ای باشد که موجب بازدارندگی و هراس دشمن شود.

وی در ادامه با اشاره به توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران، گفت: دشمنان با تمام ظرفیت‌های خود در برابر ایران صف‌آرایی کردند، اما با وجود گذشت بیش از ۱۶۰ روز، به اهداف مورد نظر خود دست نیافته‌اند و این موضوع نشان‌دهنده ناکامی آنان در میدان تقابل با جمهوری اسلامی است.

سالاری با مقایسه برخی جنگ‌های منطقه‌ای افزود: در حالی که در گذشته کشورهایی مانند کویت ظرف مدت کوتاهی اشغال شدند، دشمنان نتوانسته‌اند به اهداف خود در برابر ایران دست یابند که این مسئله بیانگر اقتدار و توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است.

وی همچنین اظهار کرد: رؤسای جمهور پیشین آمریکا به قدرت منطقه‌ای ایران واقف بودند، اما کمتر آن را به‌صورت علنی مطرح می‌کردند. ترامپ با سیاست‌ها و مواضع خود، ناخواسته قدرت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران را بیش از گذشته در معرض توجه افکار عمومی جهان قرار داد.

امام جمعه سیریک در پایان خطبه‌ها از موکب‌های شهرستان سیریک که در ایام اربعین حسینی با ارائه خدمات به زائران در مسیرهای مختلف فعالیت داشتند، قدردانی کرد و از تلاش‌های خادمان اربعین در خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تقدیر به عمل آورد.