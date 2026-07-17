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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

خلیلی: هیچ قدرتی قادر به تغییر حقیقت ایرانی بودن تنگه هرمز نیست

خلیلی: هیچ قدرتی قادر به تغییر حقیقت ایرانی بودن تنگه هرمز نیست

سیریک-خطیب جمعه سیریک گفت: تنگه هرمز، آب‌های سرزمینی ایران است و با تقدیم خون خود، اجازه نخواهیم داد این آبراه حیاتی از دسترس ملت ایران خارج شود و هیچ قدرتی نمی‌تواند این حقیقت را تغییر دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد خلیلی، امام جمعه موقت سیریک، در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان سیریک، با اشاره به ابعاد اعتقادی و تاریخی واقعه عاشورا، اظهار داشت: امام حسین (ع) به خوبی آگاه بودند که یاران و اهل بیت شان به شهادت خواهند رسید، اما این آگاهی باید در چارچوب تحلیل های دینی و مبتنی بر آموزه های اسلامی تفسیر شود و نباید بهانه ای برای سوء برداشت های سیاسی قرار گیرد.

امام جمعه موقت سیریک در ادامه بر لزوم توجه شورای امنیت ملی به تحلیل های رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و گفت: اگر رهبر تحلیلی دارند که جنبه فرادینی دارد، شورای امنیت ملی موظف است بر اساس آن تحلیل، تصمیم سازی و اقدام کند و نباید در این مسیر کوتاهی صورت گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به حمایت های الهی از ملت ایران، خاطرنشان کرد: خداوندی که مردم را پس از هشت سال دفاع مقدس به توانمندی رساند و یوسف را از عمق چاه نجات داد، یقیناً ملت ایران را در جنگ با استکبار نیز پیروز خواهد کرد و این وعده الهی، قابل تردید نیست.

حجت الاسلام خلیلی با تأکید بر عزت و سرافرازی ملت ایران، تصریح کرد: ملت ایران هرگز زیر بار زور نخواهد رفت و خداوند در قرآن کریم فرموده است که اگر دین خدا را یاری کنید، پیروزی از آنِ شماست و این وعده، شامل حال امت مؤمن و انقلابی ایران نیز می شود.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته جهاد تبیین، این مهم را نیازمند فرهنگسازی دانست و افزود: باید با تغییر رویکرد در مواجهه با دشمن، اجازه ندهیم حملات مکرر به کشور صورت گیرد و برای این منظور، ایجاد بازدارندگی پایدار و دیپلماسی هوشمند و فعال، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

امام جمعه موقت سیریک همچنین همکاری دولت با نخبگان و دانشگاهیان را برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی ضروری خواند و بر پشتیبانی اجتماعی و اقتصادی از نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت: تقویت روحیه رزمندگان، به ویژه در بحران ها و درگیری های احتمالی، از اولویت های اساسی کشور است و نباید از آن غفلت شود.

وی با اشاره به شدت یافتن جنگ آمریکایی علیه ایران، افزود: باید رویکرد خود را تغییر دهیم و به گونه ای عمل کنیم که دشمن امکان حمله مکرر به کشور را نداشته باشد. روش های سابق در پاسخگویی به دشمن، ما را به بازدارندگی قطعی نرسانده است و برای دستیابی به بازدارندگی واقعی، به دیپلماسی هوشمند، مطالبه گری مؤثر و زمینه سازی فرهنگی نیاز داریم.

حجت الاسلام خلیلی تصریح کرد: مطالبه گری در زمینه بازدارندگی باید در جامعه نهادینه شود و پشتوانه هر جنگ، اقتصاد مقاومتی و پشتیبانی مردمی است. دولت باید از نخبگان و دانشگاهیان با نگاه فراجناحی و عملگرا استفاده کند و سیاستها را بر اساس کارشناسی دقیق پیش ببرد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح باید ضرب آهنگ جنگ را افزایش دهند، خاطرنشان کرد: ملت ایران و جهان اسلام، مطالبه خونخواهی دارند و باید به گونه ای عمل شود که آمریکا با ترس وارد منطقه شود و جرات هرگونه تعرضی را از خود سلب کند.

امام جمعه موقت سیریک در پایان با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز، تأکید کرد: استکبار جهانی، آمریکا و اسرائیل باید بدانند که تنگه هرمز، آبهای سرزمینی ایران است و ما حتی با تقدیم خون خود، اجازه نخواهیم داد این آبراه حیاتی از دسترس ملت ایران خارج شود و هیچ قدرتی نمیتواند این حقیقت را تغییر دهد.

کد مطلب 6890547

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