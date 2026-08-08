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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

نقل و انتقالات لیگ بیست و ششم؛

هافبک سابق پرسپولیس راهی فجرسپاسی شد

هافبک سابق پرسپولیس راهی فجرسپاسی شد

با اعلام باشگاه فجرسپاسی، احسان پهلوان بازیکن سابق پرسپولیس با عقد قراردادی شاگرد رسول خطیبی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه فجرسپاسی، احسان پهلوان وینگر فصل گذشته ذوب‌آهن، با قراردادی یک‌ساله به فجر شهیدسپاسی پیوست.

پهلوان سابقه بازی در تیم‌های فولاد خوزستان، سپاهان، تراکتور، پرسپولیس و ذوب‌آهن را در کارنامه دارد.

این بازیکن باتجربه حالا در فصل جدید با پیراهن فجر شهیدسپاسی در لیگ برتر به میدان خواهد رفت.

کد مطلب 6910979

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