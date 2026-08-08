هافبک سابق پرسپولیس راهی فجرسپاسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه فجرسپاسی، احسان پهلوان وینگر فصل گذشته ذوب‌آهن، با قراردادی یک‌ساله به فجر شهیدسپاسی پیوست.



پهلوان سابقه بازی در تیم‌های فولاد خوزستان، سپاهان، تراکتور، پرسپولیس و ذوب‌آهن را در کارنامه دارد.



این بازیکن باتجربه حالا در فصل جدید با پیراهن فجر شهیدسپاسی در لیگ برتر به میدان خواهد رفت.