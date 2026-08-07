به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی کرامتی با اشاره به خطبه نماز جمعه این هفته گلپایگان، اظهار کرد: قرآن کریم سرگذشت انسان‌های متکبر و مستکبر را به عنوان درس عبرتی برای مستکبران عالم در طول تاریخ بیان کرده است.

وی با اشاره به آیات سوره فجر افزود: کسانی که در زمین طغیان کردند و فساد فراوانی به راه انداختند، گرفتار عذاب الهی شدند و خداوند متعال با وجود مهلتی که به آنان داده بود، در زمان مقرر آنان را به کیفر اعمالشان رساند.

وی تصریح کرد: خداوند متعال هیچ‌گاه ستمگران و مستکبران را فراموش نمی‌کند؛ مهلت دادن الهی بر اساس حکمت است، هم برای خود آنان و هم برای جوامعی که تحت نفوذ و حاکمیت آنان قرار دارند، اما سرانجام سنت الهی درباره آنان اجرا خواهد شد.

حجت الاسلام کرامتی ادامه داد: درسی که قرآن کریم به ملت‌ها و قدرت‌های جهان می‌دهد این است که سرانجام قدرت‌های استکباری را چیزی جز شکست، ذلت و خواری نبینند.

وی ابراز کرد: قدرت‌های مستکبر هرچقدر هم از امکانات، فناوری‌های روز، حمایت‌های سیاسی و بین‌المللی و ابزارهای رسانه‌ای برخوردار باشند، در برابر سنت قطعی الهی راهی جز شکست نخواهند داشت.

امام جمعه گلپایگان با اشاره به آموزه‌های امیرالمؤمنین علی(ع) در خطبه قاصعه نهج‌البلاغه گفت: امیرالمؤمنین(ع) با بیان سرگذشت اقوام گذشته، این حقیقت را یادآور می‌شود که تکبر و استکبار عامل سقوط انسان‌ها و حکومت‌هاست و باید از تاریخ عبرت گرفت.

به گفته وی: امام خمینی(ره) نیز بارها همین سنت قطعی قرآن را به ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواه جهان گوشزد کردند و امروز نیز شاهد تجربه شکست و خواری قدرت‌های استکباری هستیم.

وی خاطرنشان کرد: قدرت‌هایی که با روحیه استکباری در پی سلطه بر منافع و منابع ملت‌های دیگر هستند، در نهایت در برابر اراده ملت‌ها و سنت الهی شکست خواهند خورد.