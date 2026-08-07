به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین قریب ظهر آدینه در خطبههای نماز جمعه دیباج که در مصلای این شهر برگزار شد، ضمن گرامیداشت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، اظهار کرد: خبرنگاران در کنار مردم زندگی و تلاش میکنند تا واقعیتهای جامعه را به مسئولان منتقل کنند و در مسیر آگاهیبخشی و دفاع از حقیقت گام بردارند.
وی با قدردانی از تلاشهای اصحاب رسانه افزود: به همه خبرنگاران خداقوت میگوییم و برای آنان در انجام رسالت خطیر اطلاعرسانی، موفقیت و سربلندی آرزو داریم.
تهدید زیرساختهای ایران؛ گزینهای پرهزینه برای آمریکا
امام جمعه دیباج در ادامه با اشاره به تهدیدهای اخیر رئیسجمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: از زمان امضای تفاهمنامه اسلامآباد، بارها شاهد تهدیدهای آمریکا علیه ایران بودهایم، اما این تهدیدها در ادامه با عقبنشینی همراه شده است.
قریب با بیان اینکه تهدید زیرساختهای ایران، یکی از اشتباهترین گزینهها برای آمریکا و متحدانش در منطقه است، تصریح کرد: ایران کشوری پهناور است و حتی در صورت بروز حملات ممکن است ارائه برخی خدمات با کاهش مواجه شود، اما این خدمات هرگز بهطور کامل متوقف نخواهد شد.
وی ادامه داد: در مقابل، کشورهای کوچک منطقه در صورت وقوع جنگ زیرساختی با مشکلات جدی مواجه خواهند شد و حتی ممکن است ناچار به تخلیه بخشهایی از کشورهای خود شوند.
خطیب جمعه دیباج با اشاره به تجربه سالهای گذشته خاطرنشان کرد: هر زمان دشمنان فشارها و حملات خود را علیه ایران افزایش دادهاند، ملت ایران منسجمتر و متحدتر شده است؛ در حالی که در برخی کشورهای منطقه، حمله به زیرساختها میتواند زمینهساز نارضایتی داخلی شود.
جنگ گسترده علیه ایران؛ پرهزینهترین گزینه برای آمریکا
قریب تأکید کرد: با قاطعیت میتوان گفت ازسرگیری جنگ گسترده و عملی کردن تهدیدها علیه زیرساختهای ایران، سختترین و پرهزینهترین گزینه برای آمریکا و کشورهای همپیمان آن در منطقه خواهد بود.
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