به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجتالله اسماعیلی، در خطبه اول نماز جمعه این هفته قرچک با اشاره به ویژگیهای متقین واقعی اظهار کرد: کسانی که از پیامبر اکرم (ص) تبعیت میکنند و به ایشان ایمان آورده، او را گرامی داشته، یاری کرده و از نوری که بر او نازل شده، پیروی میکنند، از رستگاران هستند.
وی با اشاره به آیه ۲۹ سوره مبارکه فتح افزود: خداوند درباره پیامبر اکرم (ص) و یاران ایشان میفرماید «محمد رسولالله والذین معه اشداء علی الکفار و رحماء بینهم»؛ بر اساس این آیه، مؤمنان باید نسبت به مؤمنان و خودیها مهربان و در برابر دشمنان سرسخت باشند.
امام جمعه قرچک ادامه داد: اگر این ویژگی در یک مسلمان وجود داشته باشد، موفق است، اما اگر در برابر دشمن سرسخت نباشد، گرفتار ترس، نگرانی، حزن و ناامیدی خواهد شد؛ در حالی که خداوند میفرماید «و لا تهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون».
اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دوران پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: دوران غربت و مظلومیت اهل بیت (ع) از همان دوران رحلت نبی اکرم (ص) آغاز شد و با ایجاد فضای مسموم در جامعه، مسیر اصلی منحرف شد.
وی افزود: غدیر، بیعت الهی بود، اما این بیعت شکسته شد و اقدامات خواص اهل سقیفه و هجوم به خانه وحی و حضرت زهرا (س) موجب انحراف جامعه از مسیر اصلی شد.
امام جمعه قرچک تصریح کرد: فضای جامعه به اندازهای تاریک و مسموم شد که امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) با وجود پشتوانه غدیر، مظلوم واقع شد.
وی با اشاره به صبر ۲۵ ساله امیرالمؤمنین (ع) گفت: علی (ع) باید زعامت دنیای اسلام و حتی جامعه بشری را بر عهده میگرفت و اسلام را در عمق وجود بشریت جاری میکرد، اما در آن دوران فرصت کافی برای تحقق این هدف به ایشان داده نشد.
اسماعیلی ادامه داد: امیرالمؤمنین (ع) باید جهاد تبیین انجام میداد؛ یعنی سخن میگفت و روشنگری میکرد. امام حسن مجتبی (ع) و امام حسین (ع) نیز در دوران حیات پدر در این مسیر در کنار ایشان بودند، چرا که شاهد بودند بسیاری از افراد غدیر و مقام حضرت زهرا (س) را دیده بودند، اما چشم خود را بر حقیقت بستند.
وی بیان کرد: زمانی که مردم به خانه امیرالمؤمنین (ع) مراجعه کردند و از ایشان خواستند زعامت جامعه را بر عهده بگیرد، حضرت این مسئولیت را پذیرفت، اما فرصت چندانی برای تحقق اهداف خود پیدا نکرد.
امام جمعه قرچک با اشاره به حوادث دوران حکومت امیرالمؤمنین (ع) گفت: در مدت چهار سال و اندی، سه جنگ بزرگ داخلی یعنی جمل، صفین و نهروان بر جامعه اسلامی تحمیل شد.
وی افزود: دشمنان و جریانهای مختلف در آن دوران با ایجاد فتنه، اجازه ندادند امیرالمؤمنین (ع) فرصت کافی برای سربلند کردن اسلام و معرفی حقیقت اسلام به جهان پیدا کند.
اسماعیلی تأکید کرد: امیرالمؤمنین (ع) فرصت پیدا نکرد اسلام عزیز را آنگونه که باید به دنیا معرفی و قرآن حقیقی را در جامعه پیاده کند و بخش مهمی از این مسئله به فتنههایی بازمیگشت که در جامعه ایجاد شد.
نظر شما