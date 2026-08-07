به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود غفوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تاکستان با اشاره به فرارسیدن ۱۷ مرداد روز خبرنگار اظهار کرد: این روز به مناسبت شهادت شهید محمود صارمی خبرنگار جمهوری اسلامی ایران در افغانستان نامگذاری شده است و این مناسبت را به همه خبرنگاران، بانوان و آقایان فعال در عرصه رسانه تبریک عرض می‌کنم.

وی افزود: خبرنگاران سرداران جنگ نرم و پرچمداران جبهه حق در جنگ رسانه‌ای با دشمن هستند و رسالت راهبردی اصحاب رسانه امروز جهاد تبیین است.

امام جمعه تاکستان تصریح کرد: خبرنگاران انقلابی و مسئول به عنوان خاکریز اولی که باید دشمن را شکست دهند و به عقب برانند، مشغول فداکاری هستند و این ایثارگری در مسیر انقلاب را به خوبی انجام می‌دهند.

وی با تقدیر از فعالیت خبرنگاران شهرستان تاکستان گفت: از همه خبرنگاران شهرستان به جهت انعکاس شایسته اخبار، به ویژه اخبار مراسم‌ها و تجمعات شبانه که حدود ۱۵۰ شب است مردم عزیز ما در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنند، تشکر می‌کنم.

گرامیداشت مناسبت‌های مذهبی و انقلابی

حجت‌الاسلام غفوری با اشاره به مناسبت‌های پیش رو، روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم را گرامی داشت و گفت: به روح بلند و ملکوتی همه شهدا، به ویژه شهدای مدافع حرم، درود و صلوات می‌فرستیم.

وی با اشاره به روز وقف نیز اظهار کرد: وقف استمرار سیره خیرخواهانه حضرت خدیجه کبری (س) است و واقفان و خیرین نزد خداوند جایگاه بسیار ارزشمندی دارند.

امام جمعه تاکستان با اشاره به فرارسیدن ایام رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) افزود: این ایام را تسلیت عرض می‌کنیم و مراسم‌های عزاداری در مساجد، حسینیه‌ها و هیئت‌های مذهبی شهرستان برگزار خواهد شد.

تخریب شخصیت اهل‌بیت؛ روش جریان باطل در طول تاریخ

حجت‌الاسلام غفوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرازی از زیارت‌نامه امام رضا (ع) اظهار کرد: در این زیارت‌نامه آمده است «خدا بکشد کسانی را که تو را با دست‌ها و زبان‌ها کشتند».

وی ادامه داد: تفاوتی میان کشتن با دست و کشتن با زبان وجود دارد؛ قتل با شمشیر و سلاح آشکار است، اما کشتن با زبان همان ترور شخصیت است؛ یعنی پیش از آنکه جسم امام را از میان بردارند، شخصیت و جایگاه او را تخریب می‌کنند و افکار عمومی را نسبت به او بدبین می‌سازند.

امام جمعه تاکستان گفت: جریان باطل در طول تاریخ از سه رکن اصلی استفاده می‌کرد؛ سیاستمداران و کارگزاران، ثروتمندان مرفه و مغرور و روحانیون درباری و توجیه‌گر.

وی افزود: در زمان امام رضا (ع) نیز این جریان‌ها وجود داشتند؛ برمکیان در جایگاه سیاستمداران، واقفیان در جایگاه کسانی که با توجیه‌گری و انحراف فکری در برابر امام ایستادند، نمونه‌هایی از این جریان بودند.

حجت‌الاسلام غفوری با اشاره به نقش واقفیان در مقابله با امام رضا (ع) گفت: آنها اموال بیت‌المال را پنهان کردند، امامت حضرت رضا (ع) را انکار کردند و حتی نسبت‌های ناروا به ایشان دادند.

وی تأکید کرد: امروز نیز سؤال این است که ما در کدام میدان ایستاده‌ایم؛ عزاداری برای اهل‌بیت لازم است اما کافی نیست، وظیفه ما دفاع از حقیقت و حراست از حریم اهل‌بیت در برابر دروغ‌ها، تخریب‌ها و شبهه‌افکنی‌هاست.

عملیات نظامی ایران آمریکا را وادار به عقب‌نشینی کرد

امام جمعه تاکستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات نظامی اخیر اظهار کرد: ایران در هفته‌های گذشته از جهات نظامی شاهکار کرد و عملیات «نصر ۲» نشان‌دهنده اقتدار جمهوری اسلامی بود.

وی افزود: این عملیات به قدری غافلگیرکننده بود که ترامپ نیز به مؤثر و دقیق بودن آن اعتراف کرد و گفت نیروهای آمریکایی تنها چند دقیقه فرصت داشتند تا با موشک‌های ایران مقابله کنند.

حجت‌الاسلام غفوری تصریح کرد: این حمله نشان‌دهنده اقتدار ایران بود؛ چراکه آمریکا جنگ را متوقف کرده بود اما به دلیل تهدیدهای شدید علیه ایران، نیروهای مسلح کشور پاسخ لازم را دادند.

وی گفت: پیام این عملیات این بود که دشمن نه تنها حق حمله به ایران را ندارد، بلکه حق تهدید ملت ایران را نیز نخواهد داشت.

امام جمعه تاکستان افزود: بهترین دفاع، حمله است و ایران با اقدامی پیش‌دستانه، مانع از انسجام نیروهای آمریکایی برای حمله به کشور شد.

آمریکا توان کنترل شرایط منطقه را ندارد

وی با اشاره به جابه‌جایی پایگاه‌های نظامی آمریکا اظهار کرد: امروز آمریکا تجهیزات خود را از پایگاه‌های منطقه جابه‌جا می‌کند و حتی مجروحان خود را به کشورهای دیگر منتقل می‌کند.

حجت‌الاسلام غفوری ادامه داد: ترامپ هر بار جنگ را آغاز کرده، با شرایط سخت‌تر از قبل عقب‌نشینی کرده است؛ زیرا توان اجرای تهدیدهای خود را ندارد.

وی با اشاره به نقش رژیم صهیونیستی و جریان‌های حامی آن در آمریکا گفت: ترامپ و جمهوری‌خواهان به دلیل فشارهای سیاسی داخلی نمی‌توانند شکست خود را اعلام کنند.

نباید دوباره به آمریکا اعتماد کرد

امام جمعه تاکستان ضمن تشکر از دولت برای حمایت از نیروهای مسلح گفت: از دولت محترم تشکر می‌کنیم که دست نیروهای مسلح را برای دفاع مقتدرانه از امنیت ایران باز گذاشت.

وی خطاب به دستگاه دیپلماسی افزود: نباید دوباره به آمریکایی‌ها اعتماد کرد؛ آنها آبرویی برای دیپلماسی و مذاکره باقی نگذاشته‌اند.

حجت‌الاسلام غفوری گفت: هدف آمریکا در میدان جنگ و مذاکره، به تعبیر رهبر معظم انقلاب، تسلیم کردن ایران است و کسانی که با تضعیف فضای مقاومت و دیکته کردن خواسته‌های دشمن حرکت می‌کنند، در مسیر درستی قرار ندارند.

امام جمعه تاکستان در پایان سخنان خود با تقدیر از برگزارکنندگان مراسم جاماندگان اربعین در این شهرستان اظهار کرد: این حرکت از مزار مطهر شهدای شهر تاکستان تا مزار مطهر آقا سیدعلی با حضور گسترده مردم و مسئولان برگزار شد.



