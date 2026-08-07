آمریکا در مخمصه معادله قدرت ایران گرفتار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود مهدوی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر الوند با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و بزرگداشت ایام پایانی ماه صفر، اظهار کرد: اسلام با تشکیل حکومت در مدینه و ایجاد جامعه مدنی نبوی نشان داد که تنها به نصیحت، موعظه و دعوت زبانی محدود نمیشود، بلکه تحقق احکام الهی در جامعه نیازمند ایجاد قدرت الهی است.
وی افزود: پیامبر اکرم (ص) در پایان عمر مبارک خود و به دستور الهی، مسیر هدایت جامعه پس از خود را مشخص کردند و معرفی امیرالمؤمنین علی (ع) برای جانشینی، اقدامی در جهت جلوگیری از بلاتکلیفی مسلمانان در موضوع رهبری پس از رحلت پیامبر بود.
امام جمعه الوند با اشاره به ماجرای درخواست پیامبر (ص) برای آوردن قلم و کاغذ در روزهای پایانی عمر شریف ایشان گفت: این اقدام پیامبر (ص) در ادامه سلسله اقدامات برای معرفی حضرت علی (ع) و جلوگیری از اختلاف در جامعه اسلامی بود، اما برخی افراد از نوشته شدن این وصیت جلوگیری کردند.
حجتالاسلام مهدوی با اشاره به سخنی از امیرالمؤمنین علی (ع) در نهجالبلاغه اظهار کرد: حضرت در پایان خطبه ۲۷ نهجالبلاغه میفرمایند «لَا رَأْیَ لِمَنْ لَا یُطَاعُ»؛ کسی که فرمانش اطاعت نمیشود، تدبیر و نقشهاش به نتیجه نمیرسد.
وی افزود: غربت سیاسی و اجتماعی امام حسن مجتبی (ع) را میتوان با همین نگاه فهم کرد؛ زمانی که برخی به حضرت لقب «مذل المؤمنین» دادند، ایشان فرمودند یار و یاوری ندارم و اگر شیعیان حقیقی گرد من بودند، حکومت را واگذار نمیکردم.
امام جمعه الوند ادامه داد: دشمنان با عملیات سخت و نرم علیه امام حسن (ع) و یاران ایشان، امام را تنها کردند و پذیرش صلح تحمیلی را بر ایشان رقم زدند.
وی با اشاره به شخصیت امام رضا (ع) گفت: یکی از ویژگیهای نورانی امام رضا (ع) این بود که آرزوی انتقام و خونخواهی امام حسین (ع) در جان و دل آن حضرت شعلهور بود.
حجتالاسلام مهدوی با اشاره به سخنان یکی از شهدای اخیر و پیام رهبر معظم انقلاب افزود: در آخرین بیانات ایشان دو وعده مطرح شد؛ اینکه خداوند این ملت را مبعوث خواهد کرد و این ملت کار را تمام خواهد کرد.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب نیز در پیام خود به مناسبت تشییع و تدفین شهدای اخیر تأکید کردند که عهد میبندیم انتقام خون پاک شهیدان را از قاتلان جنایتکار بگیریم و این انتقام خواست ملت ایران است و به طور حتم انجام خواهد شد.
آمریکا در برابر قدرت ایران گرفتار شده است
امام جمعه الوند با بیان اینکه آمریکا در مخمصه معادله قدرت ایران گرفتار شده است، اظهار کرد: ایران نه کشوری است که با چند تهدید توخالی به زانو درآید و نه زیرساختهای آن چنان شکننده است که با یک حمله از کار بیفتد.
وی افزود: در مقابل، کشورهای جنوب خلیج فارس به دلیل وابستگی شدید به زیرساختهای انرژی، در صورت هرگونه تنش نظامی در ضعیفترین وضعیت قرار خواهند گرفت.
حجتالاسلام مهدوی تصریح کرد: تهدید به ضربه زدن به تأسیسات ایران، یک خودکشی راهبردی برای آمریکا و متحدانش خواهد بود.
تنگه هرمز باید اهرم فشار ملت ایران باشد
وی با اشاره به اظهارات وزیر خزانهداری آمریکا درباره تلاش برای رسیدن به توافق با ایران گفت: آنها به دنبال بازگشت به شرایط عادی هستند، اما باید بدانند این ما هستیم که میتوانیم طرف مقابل را تحت فشار قرار دهیم.
امام جمعه الوند افزود: رفع تمامی تحریمها، احقاق حقوق ملت ایران، پرداخت پولهای بلوکه شده، جبران خسارتهای ناشی از جنگهای تحمیلی و خروج آمریکا از منطقه، باید در برابر رفع محدودیتهای ایجادشده برای تنگه هرمز مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: تنها راهی که میتوان دشمن را به زانو درآورد، استفاده از ظرفیتهای قدرت ملی است و تنگه هرمز باید به عنوان یک اهرم قدرت حفظ شود.
خبرنگاران متولی تأمین هوای تنفسی جامعه هستند
حجتالاسلام مهدوی با تبریک ۱۷ مرداد روز خبرنگار اظهار کرد: این روز به مناسبت شهادت شهید محمود صارمی نامگذاری شده و به همه خبرنگاران پرتلاش تبریک عرض میکنیم.
وی گفت: خبر، تحلیل و مجموعه اطلاعات در جامعه به مثابه هوایی است که انسان استنشاق میکند؛ اگر این هوا سالم باشد موجب قوت و حیات جامعه و اگر آلوده باشد موجب ضعف و آسیب خواهد شد.
امام جمعه الوند افزود: رسالت خبرنگاران و صاحبان رسانه که متولیان تأمین هوای تنفسی جامعه هستند، در تلاش برای صحت و دقت کار رسانهای بسیار مهم است.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ضرورت حفظ ارزشهای اخلاقی در جامعه اظهار کرد: دشمن با برنامهریزی سازمانیافته به دنبال ترویج برهنگی، بیحیایی و تغییر مرزهای عفت در جامعه است.
حجتالاسلام مهدوی تأکید کرد: همه ما و مسئولان در برابر کوتاهیهای صورت گرفته در این زمینه، در پیشگاه الهی مورد بازخواست قرار خواهیم گرفت.
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