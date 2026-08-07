به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام قربانعلی برقرار در خطبههای نماز جمعه امروز گرگان با اشاره به فشارها و مواضع خصمانه آمریکا اظهار کرد: هرچه این کشور بر شدت تهدیدهای خود افزوده، نتیجهای جز آشکارتر شدن بیاثر بودن این سیاستها به دست نیاورده است.
وی با بیان اینکه آمریکا خود را قدرتی بیرقیب در جهان معرفی میکند، افزود: این کشور در برابر اراده و انسجام ملت ایران با ناکامی مواجه شده و روند تحولات نشان میدهد مواضع و تصوراتی که بر پایه فشار و تهدید شکل گرفته، روزبهروز شکنندهتر میشود.
امام جمعه موقت گرگان، اتحاد و همدلی مردم ایران را رمز اصلی ایستادگی در برابر فشارها دانست و گفت: آنچه توانسته در مقابل برنامههای دشمن مقاومت ایجاد کند، همراهی و همبستگی مثالزدنی ملت ایران است.
برقرار با اشاره به آموزههای امیرالمؤمنین حضرت علی(ع)، مطالعه تاریخ و عبرت گرفتن از سرنوشت ملتهای گذشته را ضروری دانست و اظهار کرد: تجربه تاریخی نشان میدهد عزت و سربلندی ملتها در سایه حفظ انسجام داخلی و دوری از اختلاف، کینه و تفرقهافکنی به دست میآید.
وی ادامه داد: در سخنان و هشدارهای حضرت علی(ع) درباره رویارویی جبهه حق و باطل نیز این حقیقت مورد توجه قرار گرفته که حتی جریانهای باطل، اگر با یکدیگر متحد باشند، میتوانند بر جبهه حقی که دچار پراکندگی شده است، غلبه کنند.
امام جمعه موقت گرگان تأکید کرد: حفظ اتحاد و انسجام، عاملی تعیینکننده در برابر دشمنان است و جامعه باید نسبت به اهمیت این موضوع توجه ویژه داشته باشد.
برقرار خاطرنشان کرد: ملت ایران با حفظ یکپارچگی و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی، در برابر تهدیدهای دشمنان ایستادگی خواهد کرد و فشارهای خارجی نمیتواند خللی در اراده و عزم این مردم ایجاد کند.
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