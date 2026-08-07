امام جمعه فومن: آمریکا در برابر صلابت ایران اسلامی زانو زده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود داودی در خطبه های این هفته نماز جمعه فومن با اشاره به فرارسیدن ایام پایانی ماه صفر، اظهار کرد: چهارشنبه پیشرو، سالروز رحلت جانگداز پیامبر عظیمالشأن اسلام، حضرت محمد مصطفی(ص) و به روایتی، شهادت سبط اکبرش، امام حسن مجتبی(ع) است و پنجشنبه نیز سالروز شهادت امام رئوف، حضرت علیبنموسیالرضا(ع) میباشد. این ایام، فرصتی برای تجدید میثاق با سیره و آموزههای این بزرگواران و عبرتآموزی از غفلتهای دنیوی است.
وی با اشاره به راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، تصریح کرد: این حضور میلیونی، به عنوان یک قدرت بزرگ برای اسلام و آزادیخواهان جهان به نمایش درآمد. انشاءالله خداوند زیارت همه زائران را قبول فرماید و به کسانی که توفیق حضور نیافتند نیز اجر و پاداش عنایت کند. پر کردن میدانها و خیابانها توسط عاشقان اهلبیت(ع)، دل دوستان را شاد و دل دشمنان را مأیوس میکند.
حجتالاسلام داودی در ادامه با گرامیداشت ۱۷ مرداد، سالروز شهادت شهید محمود صارمی و روز خبرنگار، گفت: امروز که دنیا با سانسور خبری و گزینش اخبار به جنگ حق میرود، وظیفه خبرنگاران متعهد در نظام اسلامی و آزادیخواهان در سراسر جهان، بسیار سنگین و خطیر است. به همه عزیزانی که در عرصه خبررسانی و خبرنگاری مجاهدت میکنند، خدا قوت عرض میکنیم.
وی همچنین با گرامیداشت روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم، افزود: شهدای مدافع حرم با نهایت شجاعت و اخلاص، از حریم و حرم اهلبیت(ع) دفاع کردند و بیش از هزار شهید مدافع حرم، افتخارآفرین این مسیر پرافتخار هستند. درود میفرستیم بر این شهدای عزیز که با مجاهدت خود، داعش و نقشههای شوم دشمن را نقش بر آب کردند.
نظام اسلامی در مقابل زیادهخواهیهای آمریکا محکم ایستاده است
امام جمعه فومن در ادامه به تحلیل تحولات منطقه پرداخت و با اشاره به اعتراف اخیر ترامپ، خاطرنشان کرد: والاستریت ژورنال به نقل از یک مقام ارشد دولت ترامپ گزارش داده که تیترهای منفی رسانهها در هفته گذشته، ترامپ را به شدت آشفته و دیوانه کرده است! ترامپ گاهی میگوید «ایران را به بدترین شکل خواهم زد» و بلافاصله پسگرفته و عقبنشینی میکند. جالب اینجاست که خودش اعتراف کرده: «من گمان نمیکردم ایرانیان اینقدر سرسخت باشند.»
وی با تأکید بر اینکه این اعتراف دشمن بسیار مهم است، تصریح کرد: در مقابل دشمنی که بیرحم و زیادهخواه است، برخی فوری تسلیم میشوند، برخی میترسند و برخی قبل از اینکه کشته شوند، خودکشی میکنند، اما نظام اسلامی در مقابل زیادهخواهیهای آمریکا محکم ایستاده است. امروز تمام رسانهها تیتر میزنند که بازنده اصلی این جنگ، آمریکاست و این کشور به هیچکدام از خواستههایش نرسیده است.
حجتالاسلام داودی با اشاره به نشانه های عقب نشینی راهبردی آمریکا، گفت: آمریکا پایگاههای مهم خود را در منطقه با هواپیماهای غولپیکر تخلیه میکند. از اربیل عراق تا برخی پایگاههای کشورهای عربی، همه را ترک میکند. آمریکا، اسرائیل و دولتهای عربی از این عقبنشینی شدیداً وحشت کردهاند و اظهار نگرانی میکنند.
وی در ادامه با اشاره به عملیات اخیر و نابودی هواپیماهای اف-۳۵ دشمن، اظهار داشت: در یک عملیات، شش فروند هواپیمای اف-۳۵ دشمن را زدیم؛ سه فروند نابود و سه فروند از رده خارج شدند. ناوهایی که اینقدر به آنها پز میدادند و سپرهای دفاعی که به آنها مباهات میکردند، در عملیات ۱۳ روزه اخیر، تقریباً ۹۵ درصد موشکهای ما به هدف خورد و هیچ دفاعی در مقابل موشکهای قدرتمند ایران صورت نگرفت، چراکه زیرساختها و رادارهای آنها را زدیم و سامانههای ضدموشک را از کار انداختیم.
امام جمعه فومن تأکید کرد: ترامپ هرچقدر تهدید کند، ایران اسلامی میدان را خالی نخواهد کرد و صلابت خود را به اثبات رسانده است. از همه کسانی که در این عرصه افتخارآفریدند، صمیمانه تشکر میکنیم.
حجتالاسلام داودی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده در کشور، گفت: چند روز پیش با همراهی فرماندار فومن در جلسهای در دانشگاه علوم پزشکی حضور یافتیم و این موضوع به صورت جدی مطرح شد. شهرستان فومن به عنوان تنها شهرستان استان گیلان، به عنوان پایلوت اجرای طرح پزشک خانواده انتخاب شده است.
وی با تبیین ابعاد این طرح، افزود: پزشک خانواده فقط یک پزشک نیست؛ نقش او مدیریت سلامت جمعیت تحت پوشش است. ارائه خدمات سطح اول، تشخیص اولیه، درمان موارد قابل مدیریت، ارجاع به متخصص و فوقتخصص، پیگیری نتیجه ارجاع و مدیریت پرونده سلامت، از جمله وظایف پزشک خانواده است. این طرح باعث کاهش هزینههای تکراری و جلوگیری از هزینههای غیرضروری میشود و جزو طرحهای پیشرفتهترین کشورهای جهان در حوزه سلامت است.
امام جمعه فومن با اعلام جزئیات زمانبندی اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: از یکم شهریور، طرح آزمایشی به مدت ۴۵ روز آغاز میشود تا مشکلات و کمبودها شناسایی و برطرف شود و سپس به مرحله اجرای اصلی وارد میشویم. از خانوادههای عزیز میخواهیم که در اجرای این طرح همکاری و مساعدت داشته باشند و از شبکه بهداشت و درمان نیز انتظار داریم با استقرار میز خدمت در هفته آینده، توضیحات علمی و لازم را به مردم ارائه دهند.
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