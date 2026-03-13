امام جمعه فومن: حضور مردم برای نیروهای مسلح «سوخت موشکی» است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود داودی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان فومن ضمن دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به تبیین ویژگی‌های اهل تقوا از منظر امیرالمؤمنین علی (ع) پرداخت و راهپیمایی باشکوه روز قدس را مورد توجه قرار داد.

حجت‌الاسلام داودی با استناد به حدیثی از امیرمؤمنان علی (ع) درباره نشانه‌های اهل تقوا اظهار کرد: امیرالمؤمنین می‌فرماید اهل تقوا علاماتی دارند؛ از جمله خوف از پروردگار، عمل به قرآن، قناعت به روزی الهی و آمادگی برای سفر آخرت.

قدردانی از حضور حماسی مردم در راهپیمایی روز قدس

امام جمعه فومن با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس تصریح کرد: خدا را شاهد می‌گیرم که دل دشمنان از این حضور پرشور دوستان و ارواح پاک شهدا و روح حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب و رهبر معظم انقلاب از شما راضی است.

وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) باور و ایمان واقعی به مردم داشت، خاطرنشان کرد: امام راحل می‌فرمودند مردم عصر ما از مردم عهد رسول الله و حتی از یاران اباعبدالله الحسین (ع) بالاتر هستند. حضرت آقا نیز به این مردم باور و ایمان واقعی داشت و دارد.

جنایات دشمن؛ از ترور مهمان تا بمباران آمبولانس‌ها

حجت‌الاسلام داودی با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن گفت: دشمن بی‌رحمانه و متعهد به هیچ اصل اخلاقی نیست. در ترور مهمان کشور ما یعنی اسماعیل هنیه اخلاق رعایت نشد، در حمله تروریستی به مدرسه، دانش‌آموزان بی‌گناه را شهید کردند و بعد گفتند اشتباه کردیم، در جنگ غزه آمبولانس‌ها را می‌زدند، خبرنگاران را هدف قرار دادند و مساجد و بیمارستان‌ها را بمباران کردند.

وی افزود: اینها پشت اسم‌های قشنگ مثل حقوق بشر، شورای امنیت و آژانس انرژی هسته‌ای پنهان می‌شوند تا بگویند متمدن و قانون‌مدار هستند، اما کجا از این مباحث به خیر و صلاح مردم استفاده کردند؟

انتخاب رهبر جدید؛ استمرار تفکر خامنه‌ای

امام جمعه فومن با اشاره به شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و انتخاب رهبر جدید توسط مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: با همه تهدیدها و شرایط سخت، خبرگان رهبری طبق قانون و شرایط به گزینه رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رسیدند که ما به ایشان احترام می‌گذاریم. هر کسی که از رأی خبرگان دربیاید قطعاً برای ما مورد احترام است.

وی ادامه داد: انتخاب رهبر جدید با این سرعت عمل در شرایط خطرناک، دل دوستان را امیدوار و از آن طرف دل دشمنان را مأیوس و ناراحت کرد. انتخاب رهبر جدید یعنی استمرار تفکر خامنه‌ای، استمرار راه شهدا و حمایت از جبهه وفادار مقاومت.

تقدیر از نیروهای مسلح و جبهه مقاومت

حجت‌الاسلام داودی با درود بر جوانان غیور نیروی هوافضای سپاه، ارتش و همه نیروهای نظامی و انتظامی که حافظ امنیت مردم هستند، گفت: مردم قدر شما را می‌دانند و کسی که به آنها خدمت کند فراموش نمی‌کنند.

وی خطاب به جبهه مقاومت افزود: دست شما درد نکند غیرتمندان انصارالله یمن، دست شما درد نکند با غیرت‌های حزب‌الله لبنان که با همه تهدیدها در این میدان حضور یافتید و به ایران اسلامی کمک کردید. درود بر شرف شما جوانان با غیرت حشد شعبی عراق که دیروز یکی از هواپیماهای سوخت‌رسان اسرائیل را ساقط کردند.

هشدار به کشورهای همسایه

امام جمعه فومن با اشاره به پایگاه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: در کشورهای همسایه، آمریکا بیش از ۲۰۰ هکتار پادگان و پایگاه نظامی زده و از آنجا مدرسه ما را می‌زند، رهبر ما را می‌زند. ما با همسایگان خود احترام متقابل و حسن همجواری داریم، اما اگر از هر طرفی به ما سنگ پرتاب کنند، به همان جا سنگ پرتاب می‌کنیم.

وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره کنترل تنگه هرمز تصریح کرد: چرا تحریم کار خوبی نیست ولی شما ۴۶ سال ما را تحریم کردید؟ ما می‌خواهیم در منطقه ثابت کنیم این خلیج فارس مال ماست. بعضی از سران کشورها پز می‌دادند که ناو داریم اما ناوشان هزار کیلومتر از مرزهای آبی ایران فاصله گرفت.

تقدیر از حضور مردم و درخواست از مسئولان

حجت‌الاسلام داودی در پایان با قدردانی از حضور پرشور مردم در نماز جمعه و راهپیمایی‌ها گفت: این حضور مقتدرانه شما برای جبهه حق دلگرم‌کننده و برای دشمنان ناامیدکننده است. همین حضور برای سربازان ما سوخت موشکی خواهد بود که موشک‌های بیشتری را به قلب ستمگران جهان هدف بگیرند.

وی با تقدیر از تلاش‌های فرماندار، شورای تأمین و نیروی انتظامی برای برقراری امنیت راهپیمایی‌ها، از شهرداری خواست برای برگزاری نماز عید فطر در مصلی تمهیدات لازم را بیندیشد و نسبت به ایمن‌سازی حاشیه کانال‌ها برای حفظ جان شهروندان اقدام کند.