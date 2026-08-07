به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام سازمان بسیج رسانه استان لرستان با اشاره به جایگاه والای قلم و رسالت خبرنگاری آمده است:

«ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ»

«نون، سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند»

(سوره قلم، آیه ۱)

هفدهم مردادماه سالروز شهادت «محمود صارمی» خبرنگار جمهوری اسلامی به نام روز خبرنگار در تقویم ما نامگذاری گردید.

این روز یادآور حماسه آفرینی‌های آنهایی است که بقای حقیقت را به بقای خود ترجیح داده و با ایثار جان، به شرافت این حرفه مقدس اعتباری فزون‌تر بخشیدند.

خبرنگاران سوگندشان به قلم و قداست آن است تا در رسالتی سترگ و تحسین برانگیز، به عنوان وجدان بیدار و ذهن آگاه جامعه، ایفاگر نقشی ماندگار و تاریخ ساز باشند.

خبرنگاران نماد مطالبه گری و امید آفرینی در جامعه جهت تنویر افکار عمومی و پیشگامان جهاد تبیین هستند.

این روز فرصت مغتنمی است که از زحمات اصحاب رسانه قدردانی شود، وقایع نگارانی که در عرصه‌های مختلف خبررسانی، و انعکاس صحیح و به موقع اخبار و اطلاعات گوناگون تلاش می نمایند با ذوق خبری، سرعت و دقت، نقش بسزایی در سطح آگاهی و رشد فرهنگ عمومی و تخصصی جامعه ایفاء می کنند.

خبرنگاری یکی از مشاغل سخت است، چرا که کمترین حمایت و با حق الزحمه کم، باید به رسالت آگاهی بخشی جامعه، با تمام توان تلاش کند

روز خبرنگار فرصتی است برای بازتعریفِ نقشِ «رسانه» به عنوان زبان گویای جامعه وقتی در این روز به جایگاه خبرنگار ارج نهاده می‌شود، در واقع پیامی به جامعه مخابره می‌گردد که «صدای مردم شنیده می‌شود». این کارکرد به افزایش اعتماد میان مردم و نهادهای رسمی کمک می‌کند و باعث می‌شود جامعه احساس کند که مشکلاتش از طریق مجاری رسانه‌ها ی منصف و حق طلب در حال پیگیری است.

خبرنگاران همان کاری را می کنند که قائد شهید امت در همین راستا برای جهاد تبیین فرموده بودند:

۱. روایت به موقع

۲.روایت صحیح

این روز را به همه اصحاب فکر و قلم، اصحاب دوربین و میکروفون های خبرنگاری و همه تلاشگران منصف حق طلب و زحمتکش در رسانه های تصویری، صوتی، مکتوب و مجازی تبریک و تهنیت عرض نموده آرزوی توفیق و بهروزی برای یکایک این عزیزان از خداوند قادر متعال مسئلت داریم.