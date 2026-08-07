وزیر کشور درگذشت فرماندار رامیان را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور در پیامی درگذشت فرماندار رامیان استان گلستان را تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت اسکندر مومنی در پی درگذشت فرماندار رامیان بدین شرح است:
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت جناب آقای حسین بای همکار باسابقهمان در استان گلستان، موجب تاثر شد. مرحوم بای از فرمانداران ساعی و متعهد در مجموعه وزارت کشور و به حسن خلق شهره بود. انشاالله خدمت به مردم توام با روحیه مردمداری، توشه سفر اخروی ایشان باشد.
این ضایعه را خدمت خانواده محترم ایشان، خانواده بزرگ وزارت کشور بویژه همکارانم در استانداری گلستان و مردم شریف این خطه تسلیت میگویم. برای آن مرحوم فقید غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان صبر مسالت دارم.
اسکندر مومنی
وزیر کشور
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