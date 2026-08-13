https://mehrnews.com/x3cNfN ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۱ کد مطلب 6915457 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۱ عزاداری زائران و مجاوران در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) مشهد- در روز شهادت امام هشتم مردم عزادار از اقصی نقاط کشور در خیابان های منتهی به حرم رضوی به سوگواری می پردازند. دریافت 13 MB کد مطلب 6915457 کپی شد مطالب مرتبط حالوهوای حرم مطهر رضوی در بامداد شهادت امام رضا(ع) زنان نوغان در سوگ امام رضا(ع) روایت زائران کوچک در شب شهادت امام رضا(ع) زیارت امام رضا(ع)؛دعوتی به دریای بیکران رحمت و پناهی برای دلهای خسته حال و هوای مشهد مقدس در سالروز شهادت امام رضا(ع) منتخب چهارپایهخوانی با نوای حسین ستوده در حرم امام رضا(ع) عزاداری و آیینهای مختلف کشور در خیابان امام رضا(ع) مشهد اقلید در مسیر خورشید؛ روایت ماندگار عبور امام رضا(ع) از فارس ورود دستههای عزاداری به حرم مطهر امام هشتم (ع) اشک و مقتلخوانی آیتالله علمالهدی در روز شهادت امام رضا(ع) ولایتعهدی؛ قمار سیاسی مأمون و فرصت تاریخی امام رضا(ع) برچسبها حرم امام رضا (ع) مشهد دهه پایانی ماه صفر شهادت حضرت امام رضا(ع)
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