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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۱

عزاداری زائران و مجاوران در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا(ع)

عزاداری زائران و مجاوران در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا(ع)

مشهد- در روز شهادت امام هشتم مردم عزادار از اقصی نقاط کشور در خیابان های منتهی به حرم رضوی به سوگواری می پردازند.

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کد مطلب 6915457

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