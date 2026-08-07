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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۱

هومن برق‌نورد با «نسخه آزمایشی» در تلویزیون؛ اطیابی کارگردانی می‌کند

هومن برق‌نورد با «نسخه آزمایشی» در تلویزیون؛ اطیابی کارگردانی می‌کند

هومن برق‌نورد با سریال «نسخه آزمایشی» به کارگردانی مسعود اطیابی به تلویزیون برمی‌گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیمافیلم، سیدمسعود اطیابی کارگردانی که آثار پرفروشی چون «خروس جنگی»، «تگزاس»، «دینامیت»، «انفرادی»، «بخارست»، «هتل» و «هفتاد سی» را در کارنامه دارد، این بار با سریال «نسخه آزمایشی» به تلویزیون بازمی‌گردد.

سریال «نسخه آزمایشی» از تولیدات سیمافیلم است که به تهیه‌کنندگی ایرج محمدی و کارگردانی سیدمسعود اطیابی در حال تولید است.

هومن برق نورد نیز از جمله بازیگران این سریال است.

اطیابی که پیش از این ۲ مجموعه تلویزیونی «سهمی برای دوست» و «کامیون» را برای رسانه ملی کارگردانی کرده بود، حالا تازه‌ترین تجربه تلویزیونی خود را با «نسخه آزمایشی» رقم می‌زند؛ مجموعه‌ای که با حضور جمعی از بازیگران شناخته‌شده در ژانر کمدی مقابل دوربین رفته است.

کد مطلب 6910481
عطیه موذن

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