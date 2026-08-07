علیرضا زاکانی در حاشیه دیدار با خانواده سردار شهید مرتضی حسینپور معروف به (حسین قمی) در شهر شلمان از توابع شهرستان لنگرود در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید حسینپور، با اشاره به نقش برجسته او در جبهه مقاومت، اظهار کرد: شهید مرتضی حسینپور، مجاهد شناختهشده در عراق و سوریه و فرمانده جریان مقاومت بود که مجاهدتهای او در این دو کشور، جریان مقاومت را سربلند کرد.
وی با بیان اینکه این شهید بزرگوار از ۱۸ سالگی پا به میدان نبرد گذاشت، افزود: شهید حسینپور با ایستادگی و سالها مجاهدت خالصانه، افتخار بزرگی را برای ایران اسلامی، استان گیلان و مردم شلمان رقم زد و به عنوان یک قهرمان واقعی در تاریخ مقاومت ماندگار شد.
زاکانی با تأکید بر اهمیت شناخت نقشههای راهبردی آمریکا در منطقه، تصریح کرد: اگر کسی نقشه راه آمریکا را بداند و بفهمد که جریان داعش و نجاتباطل چگونه شکل گرفت و به امید چه اهدافی در منطقه آتشافروزی کردند، آنگاه عظمت مجاهدان شهید بهویژه شاگردان مکتب حاج قاسم سلیمانی را به درستی درک میکند.
شهردار تهران ادامه داد: حاج قاسم و شاگردان ممتازش کاری کردند که آنهایی که میخواستند از کشورهای اسلامی جز خاکستر برجای نماند و از ایران چیزی جز پوسته و کاریکاتوری بدنام باقی نگذارند، به اهداف شوم خود نرسیدند. آنان میخواستند ملتهای منطقه را به اسیری ببرند و ذلیل کنند، اما شهدا و بهویژه شهید حسینپور اجازه ندادند.
زاکانی با بیان اینکه شهید مرتضی حسینپور، افتخار ایران، گیلان و شلمان است، تأکید کرد: ما مدیون شهدا هستیم و امیدواریم با الگوگیری از آنان، بتوانیم در مسیر شهدا گام برداریم و ادامهدهنده راه آنان باشیم.
گفتنی است، شهید مرتضی حسینپور شلمانی معروف به «حسین قمی»، از فرماندهان شهید مدافع حرم و فرمانده شهید حججی و همچنین فرمانده قرارگاه حیدریون بود.
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی درباره او فرموده بود: ای کاش من به جای او شهید میشدم. مرتضی آینده سپاه بود. این جوان سن زیادی نداشت، اما با سن کمش توانست تأثیر شگرفی داشته باشد.
شهید مرتضی حسینپور متولد ۳۰ شهریور ۱۳۶۴ در شلمان بود و سرانجام در ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ در سوریه به شهادت رسید.
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