به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی عصر جمعه در نهمین یادواره شهید مرتضی حسین‌پور معروف به حسین قمی در شهرستان لنگرود، با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام و دیگر شهدای سرافراز، گفت: دشمن در باتلاق شکست مقابل منطق اسلام زمین‌گیر شده است و امروز بیش از هر زمان دیگری، افول قدرت استکبار در منطقه مشهود است.

زاکانی با بیان اینکه نام، یاد و سیره شهیدان، نقشه راه ماست، افزود: به تعبیر شهید چمران، در کلاس درس شهدا می‌توان مجاهد دانشمند را از غیر آن تشخیص داد. این جلسات، محفلی برای بصیرت‌افزایی و دقت در مسیری است که شهدا با افتخار پیمودند.

شهردار تهران با تأکید بر اینکه شهدا نزد خداوند روزی می‌خورند و از قید و بندهای مادی رها هستند، تصریح کرد: شهید زنده است و در بشارت‌های خود، ما را به مسیر حق فرا می‌خواند. شهید مرتضی حسین‌پور جایگاهی رفیع‌تر از گذشته دارد و در قیامت، شفاعت‌کننده ما و پرچمداران حق خواهد بود. ما در مجلس شهدا شرکت می‌کنیم تا با مرور تاریخ، الگوگیری و پناه بردن به این فرهنگ، از شفاعت آنان بهره‌مند شویم.

وی با اشاره به تقدیم ۶۴۲ شهید سرافراز در شهرستان لنگرود و نقش‌آفرینی لشکر عملیاتی قدس گیلان در جبهه مقاومت، افزود: این مراسم تجدید میثاق با شهدای این استان به‌ویژه شهید حسین‌پور است؛ سرداری که در مکتب شهید سلیمانی رشد یافت و راه او را با قدرت ادامه داد.

زاکانی در ادامه با تشریح اهداف انقلاب اسلامی، گفت: اساس انقلاب بر زدودن استبداد، پایان دادن به مستعمره بودن نوین ایران و حذف لکه ننگ پیروی از استکبار جهانی بنا شده است. شعار جمهوری اسلامی، تحقق عدالت، معنویت، پیشرفت و استقلال در پرتو اسلام ناب محمدی است و استقلال، همواره یکی از محورهای اصلی این نظام بوده است.

شهردار تهران با بیان اینکه آمریکا پس از جنگ جهانی دوم زیرساخت‌های مدیریتی جهان را به گونه‌ای تنظیم کرد که هر کشوری در آن بازی قرار می‌گرفت و به بردگی کشیده می‌شد، افزود: پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۳۷۰، همه نفس‌ها در سینه حبس شده بود تا ببینند در دنیای تک‌قطبی چه می‌توان کرد، اما ندایی که از ایران برخاست، ندای نفی سلطه‌گری بود. سپس امام شهید مستقیماً در مقابل نظم تک‌قطبی ایستاد و پرچم مجاهدت را برای ۳۷ سال پرورش داد.

وی با اشاره به اقتدار امروز ملت ایران، خاطرنشان کرد: مردم امروز بیش از هر زمان دیگری مطالبه تحقق اهداف انقلاب را دارند و با بیعت با رهبری، مسیر امام و شهید را ادامه می‌دهند. این ملت، تربیت‌یافته مکتب امامین انقلاب اسلامی است.

زاکانی با بیان اینکه آمریکا غیرقابل اعتماد است، گفت: این کشور نه تنها حقوق بشر را در فلسطین زیر پا گذاشته، بلکه با جنایت‌های سازمان‌یافته، قصد ترور مرجعیت و رهبری ایران را داشت و امروز هم با وجود تمام جنایات، طلبکار است. آمریکایی که خود را برتر می‌بیند، در حقیقت متکبر است و چیزی جز جنایت نمی‌بیند.

شهردار تهران با اشاره به نقش‌آفرینی نیروهای مقاومت در منطقه، تصریح کرد: اگر شهدای عزیز در مکتب حاج قاسم نبودند تا در برابر جنایت‌های منطقه بایستند، امروز چهره منطقه شکل دیگری داشت. ما به امثال شهید حسین‌پورها می‌بالیم و به مقاومت ایجاد شده در عراق، لبنان، یمن و سایر نقاط افتخار می‌کنیم.

گفتنی است، سردار شهید مدافع حرم مرتضی حسین‌پور شلمانی معروف به «حسین قمی»، فرمانده شهید حججی و فرمانده قرارگاه حیدریون بود.

این شهید والامقام متولد ۳۰ شهریور ۱۳۶۴ در شلمان بود و در ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ در سوریه به شهادت رسید.