به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی نقوی عصر شنبه در مراسم تجلیلی روز خبرنگار در لنگرود، اظهار کرد: جامعه سالم جامعه‌ای است که افراد در آن علیه یکدیگر اقدام نکنند، اهل ایثار و محبت باشند و به جای آسیب‌زدن به یکدیگر، دستگیر هم باشند.

امام جمعه لنگرود با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم تصریح کرد: یکی از دستورهای مهم برای حفظ سلامت جامعه، سخن گفتن بر اساس علم و شناخت است و فعالان رسانه نیز باید پیش از انتشار مطالب، از صحت و اعتبار آن اطمینان حاصل کنند.

وی با بیان اینکه سرعت رقابت رسانه‌ای گاهی موجب کم‌توجهی به صحت اخبار می‌شود، افزود: خبرنگاران باید میان گزارش اولیه، تحلیل و خبر قطعی تفاوت قائل شوند و گزارش‌های اولیه را به‌گونه‌ای منتشر نکنند که مخاطب آن را یک خبر قطعی تلقی کند.

حجت الاسلام نقوی ادامه داد: تحلیل یک فرد، الزاماً خبر نیست و ممکن است افراد مختلف بر اساس داده‌های موجود، تحلیل‌های متفاوت و حتی متضادی ارائه کنند؛ بنابراین مخاطبان نیز باید میان خبر و تحلیل تفاوت قائل شوند.

امام جمعه لنگرود همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به پیامدهای انتشار اخبار گفت: همان‌طور که نباید خبر دروغ منتشر شود، هر خبر درست و قطعی نیز الزاماً نباید بدون سنجش آثار و پیامدهای آن در جامعه منتشر شود و باید تأثیر آن بر فضای عمومی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشور، استان و شهرستان، افزود: یکی از رسالت‌های اصحاب رسانه معرفی ظرفیت‌های کشور و منطقه و همچنین اطلاع‌رسانی شفاف درباره خدمات انجام‌شده است.

حجت الاسلام نقوی با بیان اینکه خدمات نظام اسلامی به مردم آن‌گونه که باید اطلاع‌رسانی نشده است، گفت: در شهرستان لنگرود، در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش عالی، بهداشت و درمان، عمران، آبادانی، زیرساخت و راه، اقدامات قابل توجهی انجام شده است که باید به شکل شفاف برای مردم تبیین و اطلاع‌رسانی شود.

وی در پایان تأکید کرد: اطلاع مردم از خدمات و اقداماتی که برای آنان انجام می‌شود، از وظایف مهم رسانه‌هاست و خبرنگاران باید این خدمات را به‌صورت شفاف و دقیق منعکس کنند.