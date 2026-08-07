سمیعیان: پیشگیری تنها راه مقابله با بیماری مرگبار هاری است

رامین سمیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات انجامشده پس از گزارش یک مورد حیوانگزیدگی در شهرستان کنگاور، اظهار کرد: بلافاصله پس از اعلام این حادثه، تیمهای دامپزشکی با همکاری اداره دامپزشکی شهرستان کنگاور اقدامات لازم را برای کنترل و پیشگیری از هرگونه خطر احتمالی در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: در این عملیات، علاوه بر نمونهبرداری و معدومسازی بهداشتی سگ بلاصاحب، پایش افراد و حیوانات در معرض تماس، ضدعفونی محل حادثه و آموزش نکات پیشگیرانه به ساکنان منطقه نیز انجام شد تا احتمال انتقال بیماری به حداقل برسد.
مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه هاری یکی از مرگبارترین بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان است، تصریح کرد: این بیماری از طریق گزش، خراش یا تماس بزاق حیوان آلوده با زخم یا مخاط منتقل میشود و در صورت بروز علائم بالینی، تقریباً در همه موارد کشنده است؛ از این رو پیشگیری، مهمترین و مؤثرترین راه مقابله با آن محسوب میشود.
سمیعیان از شهروندان خواست از نزدیک شدن به سگهای بلاصاحب و حیواناتی که رفتارهای غیرعادی از خود نشان میدهند، خودداری کنند و در صورت وقوع هرگونه حیوانگزیدگی، محل زخم را بلافاصله با آب و صابون بهخوبی شستوشو داده و بدون اتلاف وقت به مراکز درمانی مراجعه کنند.
وی ادامه داد: همچنین در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک در حیوانات، شهروندان باید در سریعترین زمان ممکن موضوع را به اداره دامپزشکی اطلاع دهند تا اقدامات تخصصی و لازم انجام شود.
مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت واکسیناسیون حیوانات خانگی گفت: صاحبان سگها و گربهها باید واکسیناسیون دورهای حیوانات خود را بهطور منظم انجام دهند، زیرا کنترل و پیشگیری از بیماری هاری تنها با همکاری مردم، دستگاههای اجرایی و مدیریت اصولی جمعیت سگهای بلاصاحب امکانپذیر خواهد بود.
سمیعیان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا نیاز به اعلام گزارش، موضوع را از طریق سامانه ارتباطات مردمی ۱۵۱۲ به ادارهکل دامپزشکی استان کرمانشاه اطلاع دهند تا اقدامات لازم در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
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