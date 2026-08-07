به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولیفقیه در استان لرستان و امام جمعه خرمآباد شامگاه جمعه همزمان با بازگشت زائران اربعین حسینی از کشور عراق، با حضور در موکب پذیرایی انصارالزهرا(سلاماللهعلیها) از روند خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بازدید کرد.
این موکب در محوطه پارک شریعتی خرمآباد مستقر شده و در ایام بازگشت زائران، خدمات پذیرایی و خدمترسانی به زائران اربعین حسینی را ارائه میکند.
نماینده ولیفقیه در استان لرستان در جریان این بازدید، از تلاش خادمان موکب انصارالزهرا(س) در خدمترسانی به زائران و مشارکت در برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم اربعین حسینی قدردانی کرد.
موکبهای مستقر در مسیر بازگشت زائران اربعین، در روزهای منتهی به اربعین و پس از آن، با ارائه خدمات مختلف پذیرایی و پشتیبانی، بخشی از نیازهای زائران در مسیر بازگشت را تأمین میکنند.
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