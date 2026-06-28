خبرگزاری مهر- گروه استانها: موجهایی که آرام خود را به ساحل میرسانند و خانوادههایی که برای فرار از گرمای تابستان راهی دریای خزر شدهاند، تنها بخشی از تصویر این روزهای سواحل مازندران است.
در چند قدمی این آرامش اما ناجیان غریق لحظهای چشم از دریا برنمیدارند، جایی که فاصله میان یک شنای معمولی تا حادثهای تلخ، گاهی تنها چند ثانیه است.
از ابتدای خردادماه تاکنون هفت نفر در سواحل استان غرق شدهاند که سه نفر در تنکابن، سه نفر در نوشهر و یک نفر در بابلسر بوده است و در همین مدت دهها عملیات امدادی از وقوع حوادث بیشتر جلوگیری کرده و تنها در یک شبانهروز، ۳۶ نفر از مرگ نجات یافتهاند.
با آغاز فصل تابستان، مازندران بار دیگر به مقصد نخست گردشگران تبدیل شده است. صدها هزار مسافر در تعطیلات اخیر راهی سواحل دریای خزر شدند و همین موضوع، روزهای پرکاری را برای ناجیان غریق، نیروهای هلالاحمر، آتشنشانی و دیگر دستگاههای امدادی رقم زده است.
در حالی که بسیاری از گردشگران، دریا را محلی برای تفریح و آرامش میبینند، نیروهای امدادی هر روز با صحنههایی روبهرو میشوند که نتیجه بیتوجهی به هشدارها، شنا در مناطق ممنوعه یا گرفتار شدن در جریانهای شکافنده است.
دهها عملیات نجات در یک شبانهروز
تعطیلات چندروز گذشته یکی از شلوغترین روزهای سواحل مازندران را رقم زد؛ روزهایی که برجهای نجات حتی برای چند دقیقه نیز خالی از مأموریت نبودند.
نقی کریمیان رئیس هیئت نجات غریق و غواصی مازندران گفت: ناجیان غریق مستقر در سواحل استان تنها در ۲۴ ساعت موفق شدند جان شماری زیادی را از غرق شدن در دریای مازندران نجات دهند.
وی افزود: افزایش حجم مسافران و شناگران باعث شده روزهای بسیار پرکاری را پشت سر بگذاریم و نیروهای ما از ساعات ابتدایی صبح تا غروب آفتاب به صورت مستمر در حال رصد سواحل و امدادرسانی هستند.
پرهیز از شنا در نقاط ممنوعه
کریمیان ادامه داد: از شناگران درخواست داریم تنها در مناطق مشخصشده که ناجیان غریق حضور دارند شنا کنند و از ورود به مناطق ممنوعه بپرهیزند، زیرا منجیان غریق با شرایط جغرافیایی، جریانهای دریایی و نقاط حادثهخیز هر منطقه آشنایی کامل دارند.
رئیس هیئت نجات غریق و غواصی مازندران اظهار کرد: بسیاری از افرادی که طی روزهای اخیر نجات یافتهاند، خارج از محدودههای مجاز وارد آب شده بودند و اگر واکنش سریع ناجیان غریق نبود، احتمال وقوع حوادث تلخ بسیار بالا بود.
وی گفت: ناجیان غریق در گرمای طاقتفرسای تابستان، با احساس مسئولیت و روحیهای ایثارگرانه در سواحل حضور دارند و امیدواریم مردم نیز با رعایت توصیههای ایمنی، زمینه کاهش حوادث را فراهم کنند.
نوشهر و تنکابن در صدر آمار غرقشدگی
با وجود افزایش عملیاتهای نجات، آمار غرقشدگی همچنان نگرانکننده است، کارشناسان اعلام کرده اند که بخش قابل توجهی از این حوادث در خارج از طرحهای سالمسازی دریا و در مناطقی رخ داده که یا ناجی غریق حضور نداشته یا شناگران هشدارها را نادیده گرفتهاند.
جریانهای شکافنده، تغییر ناگهانی عمق آب، خستگی شناگر و اعتماد بیش از حد به توانایی فردی، از مهمترین عوامل وقوع غرقشدگی در دریای خزر عنوان میشود.
عملیات جستوجو در تنکابن ادامه دارد
همزمان با افزایش مأموریتهای نجات، عملیات جستوجو برای یافتن یک فرد غرقشده در منطقه سبزهمیدان تنکابن همچنان ادامه دارد.
غلامعلی فخاری اشرفی مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران گفت: با گذشت یک روز از حادثه غرقشدگی در منطقه سبزهمیدان تنکابن، عملیات جستوجوی فرد مفقودشده همچنان ادامه دارد.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر، غواصان، نیروهای آتشنشانی و نیروهای محلی در منطقه حضور دارند و با استفاده از همه ظرفیتهای موجود، محدوده حادثه را به صورت مستمر پایش میکنند.
فخاری اشرفی ادامه داد: با وجود تلاش شبانهروزی نیروهای امدادی، تاکنون نتیجهای از عملیات به دست نیامده و جستوجو تا دستیابی به نتیجه ادامه خواهد داشت.
وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا دریافت اطلاعات مرتبط، موضوع را در کوتاهترین زمان به نیروهای امدادی اطلاع دهند.
غرق شدن سه تبعه خارجی در نوشهر
طی تعطیلات گذشته سه تبعه خارجی در مناطق شنا ممنوعه نوشهر غرق شدند و این مسئله سبب شد تا نظارت بر ساحل تشدید شود.
شاهرخ جهانشاهی فرماندار نوشهر گفت: با توجه به افزایش حضور گردشگران، همه دستگاههای امدادی باید در بالاترین سطح آمادگی قرار داشته باشند و پوشش نظارتی در سواحل پرتردد تقویت شود.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هماهنگی کامل میان هلالاحمر، هیأت نجات غریق، دهیاران ساحلی و مدیران شهرکهای ساحلی میتواند نقش مهمی در کاهش حوادث و ارتقای ایمنی شناگران داشته باشد.
فرماندار نوشهر تأکید کرد: رویکرد اصلی باید پیشگیری باشد، زیرا هر حادثهای که رخ ندهد، موفقیت مجموعه دستگاههای امدادی و خدماترسان محسوب میشود.
فاصله مرگ و زندگی؛ چند ثانیه سرنوشتساز
ناجیان غریق شاید کمتر دیده شوند، اما در روزهای شلوغ تابستان، نخستین افرادی هستند که در مواجهه با حوادث وارد عمل میشوند. بسیاری از عملیاتهای نجات حتی فرصت ثبت و انتشار پیدا نمیکند، اما هر کدام از آنها میتواند جان یک انسان را حفظ کند.
کارشناسان امداد معتقدند بیشتر غرقشدگیها به دلیل بیاحتیاطی رخ میدهد؛ شنا در خارج از محدودههای مجاز، استفاده از وسایل بادی در آبهای عمیق، شنا در ساعات نامناسب، بیتوجهی به پرچمهای هشدار و اعتماد بیش از حد به توانایی فردی، همچنان مهمترین دلایل بروز حوادث در سواحل مازندران است.
اکنون که روزهای اوج سفرهای تابستانی آغاز شده، ناجیان غریق، نیروهای هلالاحمر و سایر دستگاههای امدادی همچنان در آمادهباش کامل قرار دارند، اما مسئولان تأکید میکنند که مهمترین حلقه زنجیره ایمنی، همکاری مردم با توصیههای امدادی است.
نجات دهها نفر در یک شبانهروز نشان میدهد فاصله میان مرگ و زندگی در دریای خزر گاهی تنها به حضور بهموقع یک ناجی غریق بستگی دارد؛ حضوری که اگر با همراهی و مسئولیتپذیری شناگران همراه شود، میتواند تابستان امسال را به فصلی با کمترین حوادث تلخ در سواحل مازندران تبدیل کند.
موج حوادث دریایی؛ آزمون دوباره ایمنی سواحل
همزمان با آغاز اوج سفرهای تابستانی، افزایش حوادث دریایی در سواحل مازندران بار دیگر موضوع ایمنی شنا، کارآمدی طرحهای سالمسازی دریا و آمادگی زیرساختهای امدادی را به یکی از مهمترین دغدغههای مسئولان و فعالان حوزه امداد تبدیل کرده است.
کارشناسان مدیریت سواحل معتقدند افزایش غرقشدگیها را نمیتوان تنها به یک عامل محدود کرد. اگرچه حضور گسترده مسافران و شناگران در روزهای تعطیل احتمال وقوع حادثه را افزایش میدهد، اما بررسی پروندههای غرقشدگی نشان میدهد بخش قابل توجهی از این حوادث در خارج از محدودههای مجاز شنا، مناطق فاقد ناجی غریق یا در زمان نامناسب و بیتوجهی به هشدارهای هواشناسی رخ میدهد.
به اعتقاد کارشناسان، نادیده گرفتن پرچمهای هشدار، ورود به آب در مناطق ممنوعه، استفاده از وسایل بادی در آبهای عمیق و اعتماد بیش از حد به توانایی شنا، همچنان مهمترین دلایل وقوع حوادث در دریای خزر است.
با وجود تلاش مستمر ناجیان غریق، نیروهای هلالاحمر، آتشنشانی و دیگر دستگاههای امدادی، کاهش آمار غرقشدگی بدون همراهی مردم امکانپذیر نیست. از این رو، علاوه بر تقویت تجهیزات امدادی، افزایش تعداد ناجیان غریق، توسعه طرحهای سالمسازی و نظارت مستمر بر سواحل، فرهنگسازی و رعایت توصیههای ایمنی از سوی گردشگران نیز میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش حوادث دریایی داشته باشد.
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