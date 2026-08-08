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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۳

انتقاد انجمن داروسازان از تامین اجتماعی؛ مصوبه را اعمال کنید

انتقاد انجمن داروسازان از تامین اجتماعی؛ مصوبه را اعمال کنید

خودداری سازمان تأمین‌اجتماعی، از اعمال اصلاحات مصوب شورای عالی بیمه سلامت در خصوص قرارداد داروخانه ها، با واکنش انجمن داروسازان ایران همراه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، طی مکاتبه ای با مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، خواستار اعمال اصلاحات مصوب شورای عالی بیمه سلامت در قراردادهای جاری تمامی داروخانه ها شد.

وی همچنین، خواستار بازه زمانی مشخص برای تعریف ساز و کار و عملیاتی سازی کامل این اصلاحات شده است.

طبق ماده ۳۸ الحاقی، سازمان های بیمه گر مکلف هستند ۱۵ روز بعد از تحویل اسناد از سوی مراکز درمانی، ۶۰ درصد مطالبات را واریز و ۴۰ درصد باقی مانده را در مدت زمان سه ماه تسویه کنند.

بر همین اساس، چنانچه مطالبات در موعد مقرر نشود، باید سود معادل اوراق مشارکت را به طرف مقابل به عنوان جریمه تاخیر پرداخت کنند.

سازمان تامین اجتماعی، تاکنون از اعمال مصوبه شورای عالی بیمه سلامت، خودداری کرده است.

انتقاد انجمن داروسازان از تامین اجتماعی؛ مصوبه را اعمال کنید

کد مطلب 6910688
حبیب احسنی پور

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