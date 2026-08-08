علی تاجیک و مهرداد یوسفی در کادر فنی تیم ملی تکواندو قزاقستان 

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون تکواندو قزاقستان با معرفی علی تاجیک و مهرداد یوسف دو مربی ایرانی به عنوان اعضای جدید کادر فنی تیم ملی این کشور در صفحه رسمی خود نوشت: گام مهمی به سوی دستیابی به نتایج بالا در رقابت های بین‌المللی بزرگ آینده و ارتقای پتانسیل تیم ملی به سطح جدید برداشته است.

بر همین اساس، علی تاجیک به عنوان سرمربی و مهرداد یوسفی به عنوان مربی بدنساز در تیم ملی این کشور فعالیت خواهند کرد.

فدراسیون تکواندو قزاقستان در مطلب فوق آورده است: هدف اصلی طلاست، علی تاجیک همین حالا در حال فعالیت است و ورزشکاران ما با هدایت او برای حضور در بازیهای آسیایی آماده می شوند. ما باور داریم که تجربه گسترده این مربی و روش‌های آموزشی مدرن او یک تقویت عالی برای تیم ماست تا یک عملکرد فوق العاده در میدان آسیایی فراهم گردد. همچنین می خواهیم اطلاع دهیم که مهرداد یوسفی بدنساز سابق تیم ملی ملی ایران به تیم مربیگری ما پیوسته است.