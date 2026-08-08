۱۳۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی در بوشهر وارد مدار شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حشمتی صبح شنبه در جریان بازدید «وفاق» از پروژه‌های نیروگاه خورشیدی شهرستان دشتی اظهار کرد: با تلاش‌هایی که در سطح ملی و استانی انجام شده، پروژه‌های توسعه انرژی‌های خورشیدی و تجدیدپذیر در استان بوشهر حتی در ایام جنگ نیز متوقف نشد و تمامی کارگاه‌ها فعال بودند.

وی افزود: در کنار رزمندگان کشور که در میدان دفاع از میهن حضور داشتند، همکاران ما نیز در حوزه توزیع انرژی و اجرای پروژه‌های توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با جدیت به فعالیت خود ادامه دادند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر ادامه داد: ماحصل تلاش همکاران در حوزه احداث و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش قابل توجه ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی و ورود حدود ۱۴۰ مگاوات ظرفیت جدید به مدار بهره‌برداری است.

تداوم اجرای طرح‌های انرژی خورشیدی

حشمتی بیان کرد: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان بوشهر پیش از این حدود ۴.۵ مگاوات بود که در بازه زمانی حدود یک سال، با اجرای پروژه‌های متعدد، ۱۳۵ مگاوات به ظرفیت تولید برق خورشیدی استان افزوده و این ظرفیت به ۱۴۰ مگاوات رسید.

وی با اشاره به تداوم اجرای طرح‌های انرژی خورشیدی در استان بوشهر گفت: روند اجرای پروژه‌ها همچنان ادامه دارد و کارگاه‌ها و طرح‌های احداث نیروگاه‌های خورشیدی در نقاط مختلف استان فعال هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر تأکید کرد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از مسیرهای مهم برای افزایش ظرفیت تولید برق و کمک به تأمین پایدار انرژی در استان بوشهر است و این روند با جدیت دنبال خواهد شد.