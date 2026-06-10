پیک مصرف برق بوشهر در تابستان ۳۰۰ درصد بیشتر از زمستان است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حشمتی عصر چهارشنبه در جمع فعالان رسانه‌ای و مسئولان روابط عمومی استان بوشهر با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه مصرف انرژی اظهار کرد: برای مدیریت مصرف برق نیازمند همکاری و همراهی مردم هستیم و در این مسیر رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری در آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی دارند.

وی افزود: هدف ما عبور موفق از فصل تابستان با تأمین برق پایدار و کمترین میزان خاموشی است و امیدواریم با مشارکت مشترکان و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف بتوانیم شرایط مطلوبی را در استان حفظ کنیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با اشاره به آمار مصرف برق استان بیان کرد: سال گذشته پیک بار مصرف برق در استان بوشهر به دو هزار و ۵۹ مگاوات رسید و امسال نیز تلاش می‌کنیم ضمن حفظ این وضعیت، با اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف شاهد کاهش پیک بار باشیم.

وسایل سرمایشی عامل اصلی افزایش مصرف برق

حشمتی با بیان اینکه بخش عمده مصرف برق استان به تجهیزات سرمایشی اختصاص دارد، خاطرنشان کرد: مصرف برق در تابستان نسبت به زمستان حدود ۳۰۰ درصد افزایش می‌یابد که این موضوع نشان‌دهنده تأثیر مستقیم شرایط آب و هوایی بر مصرف انرژی در استان است.

وی ادامه داد: متوسط بیشینه دمای استان بوشهر در سال گذشته به ۴۷ درجه سانتیگراد رسید، اما خوشبختانه امسال در اردیبهشت‌ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود چهار تا پنج درجه کاهش دما را شاهد بودیم و در خردادماه نیز دما حدود یک درجه کمتر از سال قبل بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد در فروردین و اردیبهشت امسال نسبت به دو سال گذشته کاهش مصرف برق ثبت شده که این امر نتیجه همراهی مشترکان و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف است.

افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان بوشهر

وی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از برنامه‌های مهم صنعت برق استان دانست و گفت: اقدامات گسترده‌ای برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی انجام شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان خردادماه ظرفیت تولید نیروگاه‌های خورشیدی استان به ۱۷۰ مگاوات برسد.

حشمتی افزود: توسعه انرژی‌های پاک نقش مهمی در تأمین برق پایدار و کاهش فشار بر شبکه سراسری برق خواهد داشت.



جمع‌آوری بیش از ۵ هزار ماینر غیرمجاز



وی با اشاره به مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارزها اظهار کرد: تاکنون پنج هزار و ۱۴۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در نقاط مختلف استان بوشهر شناسایی و جمع‌آوری شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر ادامه داد: برنامه‌ریزی شده تا پایان سال نیز دو هزار دستگاه ماینر دیگر شناسایی و از مدار خارج شود.

وی افزود: در برخی نقاط استان و حتی تعدادی از ادارات نیز دستگاه‌های استخراج رمزارز شناسایی شد که پس از بررسی‌های لازم نسبت به جمع‌آوری آنها اقدام کردیم.



بهره‌گیری از ظرفیت محرم و صفر برای فرهنگ‌سازی



حشمتی با تأکید بر ضرورت ترویج الگوی صحیح مصرف برق گفت: از ظرفیت ماه‌های محرم و صفر، مساجد، حسینیه‌ها و هیئت‌های مذهبی برای آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه برق استفاده خواهیم کرد.



وی افزود: تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتیگراد در منازل و ادارات می‌تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف برق داشته باشد و امیدواریم رسانه‌ها نیز در انتقال این آموزش‌ها و فرهنگ‌سازی عمومی همکاری مؤثری داشته باشند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر ابراز امیدواری کرد با مشارکت مردم، رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، تابستان امسال با کمترین چالش در حوزه تأمین برق و با پایداری شبکه در سراسر استان سپری شود.