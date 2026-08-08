خطر تلفات احتمالی ماهیان در دریاچه هامون مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علیزاده اظهار کرد: در پی آبگیری ماههای اخیر بخشهایی از دریاچه هامون که منجر به احیای صید و صیادی و ایجاد اشتغال برای صیادان در شمال استان شده بود، موضوع پایداری این زیستبوم با توجه به تغییرات اقلیمی و نوسانات سطح آب در روزهای اخیر، در صدر اولویتهای نظارتی اداره کل شیلات قرار گرفت.
مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان ادامه داد: با دریافت گزارشهای کارشناسی مبنی بر احتمال افت ناگهانی سطح آب و وزش طوفانهای سهمگین منطقه که میتواند با پخش شدن آب در سطوح کمعمق، زیستگاه آبزیان را با مخاطره مواجه کرده و منجر به حوادث زیستمحیطی و تلفات ماهیان شود، این اداره کل با قید فوریت اقدام به برگزاری نشست تخصصی مدیریت بحران کرد.
علیزاده بر ضرورت «مدیریت واحد» و «اقدام پیشگیرانه» تأکید کرد و افزود: در همین راستا، تصمیمات قاطعی برای ساماندهی صیادان، ترویج صید مسئولانه و جمعآوری اصولی آبزیان در مناطق پرخطر اتخاذ شد تا از هرگونه خسارت زیستمحیطی جلوگیری به عمل آید.
وی بیان کرد: بهمنظور تضمین اثربخشی این تمهیدات، بازدیدهای میدانی مشترکی از کانونهای بحرانی دریاچه توسط تیمهای تخصصی و نمایندگان صیادان انجام شد؛ بر اساس مشاهدات عینی و پایشهای صورتگرفته، با مداخلات بهموقع و هماهنگیهای منسجم، بحران و تلفات ماهیان کنترل شده و خطری در حال حاضر متوجه این زیستبوم نیست.
مدیر کل شیلات سیستان و بلوچستان در پایان گفت: اداره کل شیلات استان با رصد مستمر شرایط جوی و وضعیت آبی دریاچه، تمامی توان خود را برای حفظ این سرمایه ارزشمند و حمایت از معیشت صیادان منطقه بهکار خواهد بست و از هیچ تلاشی برای پیشگیری از بحرانهای احتمالی دریغ نخواهد کرد.
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