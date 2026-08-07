به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله مصطفی محامی، در خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان، با اشاره به اهمیت بصیرت در آموزههای دینی اظهار کرد: مفهومی که امروز از آن با عنوان «بصیرت» یاد میشود، در گذشته با واژههایی همچون عقل، حکمت و هوشمندی شناخته میشد و قرآن کریم نیز انسانها را به برخورداری از این ویژگیها دعوت کرده است.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان، افزود: امام حسین(ع) حضرت ابوالفضل العباس(ع) را دارای «بصیرت نافذ» معرفی میکند؛ شخصیتی که توانایی تشخیص حق از باطل و شناخت صحیح شرایط را داشت و در مسیر ولایت با آگاهی کامل حرکت کرد.
امام جمعه زاهدان با اشاره به دوران پیامبر اکرم(ص) گفت: در آن زمان نیز گروههای مختلفی از جمله مؤمنان واقعی، منافقان و مرجفون در جامعه حضور داشتند، اما پیامبر اسلام(ص) با سعه صدر، صبر و تدبیر، جامعه اسلامی را مدیریت کرد و زمینه شکلگیری تمدن اسلامی را فراهم ساخت.
وی ادامه داد: پس از رحلت پیامبر(ص)، امیرالمؤمنین علی(ع) نیز با بصیرت و آیندهنگری از اقداماتی که موجب تفرقه در جامعه اسلامی میشد، پرهیز کرد تا وحدت مسلمانان حفظ شود و دشمنان فرصت سوءاستفاده پیدا نکنند.
ولایتمداری، شرط حفظ وحدت و اقتدار جامعه
آیتالله محامی با تأکید بر ضرورت همراهی با ولیّ جامعه تصریح کرد: همراه بودن با ولیّ خدا اهمیت دارد؛ نه جلوتر از او و نه عقبتر. در زمان پیامبر(ص) و امام علی(ع) نیز افرادی بودند که خود را از دیگران مؤمنتر میدانستند، در حالی که پیشی گرفتن یا عقب ماندن از مسیر ولایت، انحراف از مسیر صحیح است.
وی خاطرنشان کرد: همکاری و تعامل با همه جریانها و سلایقی که در چارچوب اسلام و انقلاب اسلامی فعالیت میکنند، برای حفظ وحدت ضروری است. اهمیت این وحدت به اندازهای است که امیرالمؤمنین(ع) برای جلوگیری از اختلاف و چنددستگی جامعه اسلامی، از حق مسلم خود چشمپوشی کرد.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان، شهدای مدافع حرم را نمونهای روشن از بصیرت دانست و گفت: این شهدا برای دفاع از حرم اهلبیت(ع) و همچنین حفظ امنیت و منافع ملی ایران جان خود را فدا کردند. اگر ایثار آنان نبود، امروز کشور باید در داخل مرزهای خود با گروههای تروریستی همچون داعش مقابله میکرد و اکنون مردم بیش از گذشته به ارزش فداکاریهای آنان پی بردهاند.
مسئولان برای برقراری امنیت بیشتر تلاش کنند
آیتالله محامی با اشاره به برخی ناامنیهای اخیر در سیستان و بلوچستان اظهار کرد: مردم از این وضعیت گلایهمند هستند و از مسئولان انتظار دارند با تلاش بیشتر، امنیت پایدار را در استان برقرار کنند. عوامل مختلفی در شکلگیری این ناامنیها نقش داشتهاند و لازم است همه دستگاههای مسئول با جدیت برای رفع آن اقدام کنند.
وی افزود: برخی افراد از ناامنی شکایت میکنند، اما در عمل خود به گسترش آن دامن میزنند. ترویج اندیشههای افراطی و تکفیری، متهم کردن سایر مسلمانان به کفر و شرک و ایجاد فضای تفرقه، از جمله رفتارهایی است که امنیت جامعه را تهدید میکند.
امام جمعه زاهدان ادامه داد: همچنین کسانی که بهطور مداوم بر طبل تبعیض میکوبند، فضای یأس و ناامیدی را در میان جوانان گسترش میدهند و زمینه بروز رفتارهای خشونتآمیز را فراهم میکنند. مسئولان امنیتی و انتظامی باید نسبت به اینگونه اقدامات حساس باشند و در چارچوب قانون با عوامل ایجادکننده اختلاف و ناامنی برخورد کنند.
وی در پایان خطاب به صاحبان تریبونها تأکید کرد: افرادی که از پشت تریبون با مردم سخن میگویند، باید نسبت به آثار و پیامدهای سخنان خود در جامعه آگاه باشند و پیش از هر اظهار نظری، درباره صحت و تبعات آن بیندیشند و اجازه ندهند فضاسازی رسانههای معاند یا مشاورههای نادرست، بر مواضع و سخنان آنان اثر بگذارد.
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