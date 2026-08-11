به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد کمالی صبح سه شنبه به خبرنگاران گفت: با پایان عملیات اجرایی پروژه انتقال آب در شهرستان میرجاوه، ۱۵ خانوار عشایری در منطقه «محله رسول» از نعمت آب آشامیدنی سالم و پایدار بهره‌مند شدند.

مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان بیان کرد: تأمین زیرساخت‌های حیاتی و ارتقای سطح رفاه جامعه عشایری یکی از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل در راستای تحقق شعار خدمت‌رسانی است که در همین راستا، پروژه آبرسانی به منطقه محله رسول با موفقیت به اتمام رسید.

وی در خصوص جزئیات فنی این پروژه افزود: برای اجرای این طرح، ۱۵۰۰ متر خط انتقال آب احداث شده است تا آب آشامیدنی بهداشتی در اختیار خانوارهای عشایری این منطقه مرزی قرار گیرد.

کمالی با تأکید بر لزوم پایداری منابع آبی در مناطق عشایری خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی استان، بهبود زیرساخت‌های آبرسانی با هدف کاهش اثرات خشکسالی و تثبیت سکونتگاه‌های عشایری انجام می‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با تداوم اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی در مناطق مختلف استان، علاوه بر بهبود کیفیت زندگی، زمینه رشد تولید و ارتقای معیشت عشایر غیور استان را فراهم آوریم.