مصطفی دشتی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره رسانه‌ای حریم رسالت «طنین» با الهام از فرمایش امام شهید سیدعلی حسینی خامنه‌ای (قدس سره) درباره اهمیت بازگرداندن هویت اسلامی به زن مسلمان، با محوریت روایت نقش‌آفرینی بانوان در جنگ تحمیلی سوم برگزار می‌شود.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان سیستان و بلوچستان افزود: روایت نقش بانوان در حوزه خدمت‌رسانی از جمله امدادگری، پزشکی، پرستاری، پشتیبانی اجتماعی و همراهی با مدافعان امنیت و نیروهای خدمت‌رسان، یکی از محورهای اصلی این جشنواره است و تلاش می‌شود جلوه‌های ایثار و حضور مؤثر زنان در این عرصه به تصویر کشیده شود.

وی ادامه داد: نقش محوری بانوان در مدیریت خانواده و اجتماعات مردمی در دوران جنگ و پس از آن نیز از دیگر محورهای جشنواره است که در این بخش، حضور زنان در آیین‌های همبستگی، کنش‌های اجتماعی، حفظ امید و آرامش، تقویت انسجام اجتماعی و همچنین مراقبت از کودکان و سالمندان مورد توجه قرار می‌گیرد.

دشتی‌زاده گفت: نقش بانوان در مدیریت بحران، کاهش اضطراب، تقویت امنیت روانی و افزایش تاب‌آوری خانواده نیز از موضوعاتی است که آثار تولیدشده در این زمینه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

وی بیان کرد: روایت زندگی، مجاهدت، ایثار و پایداری زنان شهیده، بانوان ایثارگر، مادران، همسران، دختران و خانواده‌های شهدا در دفاع از وطن، ایمان و کرامت انسانی و همچنین حضور گسترده بانوان در مراسم تشییع امام شهید، از دیگر محورهای جشنواره رسانه‌ای «طنین» است.

این مسئول با اشاره به اهمیت نقش‌های تخصصی بانوان در دوران جنگ تصریح کرد: روایت فعالیت حرفه‌ای زنان در حوزه‌هایی همچون معلمی، خبرنگاری، پزشکی، پرستاری، هنر، ورزش، فعالیت‌های فرهنگی، کنشگری اجتماعی و فعالیت در فضای مجازی نیز در این جشنواره مورد توجه قرار گرفته است.

دشتی‌زاده خاطرنشان کرد: بخش دیگری از جشنواره به موضوع «بانوان در جبهه روایت و مقابله با تحریف رسانه‌ای» اختصاص دارد و در این بخش، نقش بانوان رسانه‌ای، فعالان فضای مجازی و کنشگران فرهنگی در تولید روایت نخست، مقابله با شایعات، جنگ روانی، تصویرسازی جعلی و تحریف نقش زن ایرانی در رسانه‌های بین‌المللی بررسی می‌شود.

وی درباره قالب آثار ارسالی گفت: آثار باید در قالب تولیدات کوتاه رسانه‌ای از جمله گزارش ویدئویی، مستند کوتاه، کلیپ، موشن‌گرافی، پادکست و سایر قالب‌های رسانه‌ای تهیه شوند و آثار چندزبانه به زبان‌های اردو، عربی، انگلیسی و سایر زبان‌های بین‌المللی با هدف انتشار در عرصه بین‌المللی نیز قابل ارائه هستند.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان سیستان و بلوچستان از خبرنگاران، تولیدکنندگان محتوا و هنرمندان برای مشارکت در این رویداد دعوت کرد و افزود: آثار ارسالی بر اساس شاخص‌هایی همچون گستره انتشار در رسانه‌های بین‌المللی، میزان اثرگذاری، توان روایت‌گری، برجسته‌سازی مسائل حوزه زن و خانواده و بازخورد مخاطبان ارزیابی می‌شوند.

دشتی‌زاده تأکید کرد: جشنواره رسانه‌ای «طنین» فرصتی برای ارائه تصویری اصیل از هویت زن ایرانی ـ اسلامی و تبیین نقش آشکار و پنهان بانوان در فرآیند تمدن‌سازی نوین اسلامی است.

وی در پایان گفت: آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره رسانه‌ای حریم رسالت «طنین» ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ تعیین شده و این رویداد در بستر رسانه‌های برخط از جمله خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری بین‌المللی، کانال‌های فضای مجازی و صفحات شبکه‌های اجتماعی برگزار می‌شود.