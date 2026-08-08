بدهی ۱۷ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی معاون سرمایه گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی، صبح امروز (شنبه) در نشستی به مناسبت روز خبرنگار، با تبریک این روز به اصحاب رسانه، به تشریح عملکرد یکساله این صندوق پرداخت.

محمدی با اشاره به تنوع ابزارهای تأمین مالی در دوره مدیریت جدید، اظهار کرد: در یک سال اخیر حدود سه میلیارد دلار تسهیلات به متقاضیان مصوب شده است که با روش‌های نوین تأمین مالی همراه بوده است. بر این اساس، ۱.۶ میلیارد دلار از طریق روش سنتی عاملیت بلندمدت، ۶۰۰ میلیون دلار با روش جدید که سرعت اجرا را افزایش داده، ۳۰۰ میلیون دلار از محل اوراق صندوق و ۴۰۰ میلیون دلار نیز تحت عنوان تسهیلات کوتاه‌مدت (سپرده گذاری) به طرح‌ها تخصیص یافته است.

وی مجموع تسهیلات اعطایی صندوق از ابتدای فعالیت تاکنون را ۴۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این مبلغ به بیش از ۳۸۰ طرح پرداخت شده که حدود ۵۵ درصد آن با تضمین شرکت ملی نفت ایران بوده است. از حیث بخشی، ۶۵ طرح در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی با ۲۳ میلیارد دلار، ۵۱ طرح نیروگاهی با ۵.۵ میلیارد دلار، ۳۹ طرح آهن و فولاد با ۳.۴ میلیارد دلار، ۵ طرح حملونقل با ۱.۲ میلیارد دلار و طرح‌های آب شیرین کن و انتقال آب نیز با ۱۱۷ میلیون دلار تامین مالی شده‌اند.

معاون سرمایه گذاری صندوق، با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها خاطرنشان کرد: امروز بیش از ۸۰۰۰ مگاوات از برق تولیدی کشور از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین مالی شده است. همچنین طرح‌های کلانی مانند فازهای ۱۱ تا ۲۴ پارس جنوبی و خط انتقال آب خلیج‌فارس و چندین آب شیرین کن در استان هرمزگان از محل این صندوق پشتیبانی شدهاند که نشان از انتخاب درست حوزه‌های سرمایه گذاری دارد؛ چراکه دشمنان تهدید به تخریب همین تأسیسات می‌کنند.

محمدی در ادامه به وصول مطالبات اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شده که نسبت به ۲ میلیارد دلار در دوره های قبل، رشد چشمگیری داشته است. میانگین سالانه وصولی بیش از دو میلیارد دلار بوده و سال ۱۴۰۴ به دلیل شرایط خاص کشور، مبلغ وصولی ۱.۶ میلیارد دلار ثبت شد.

وی همچنین درباره اخبار اخیر مربوط به بستن حساب‌های شرکت ملی نفت، توضیح داد: از مجموع ۲۲.۳ میلیارد دلار مطالبات سررسید گذشته، ۷۸ درصد (بیش از ۱۷ میلیارد دلار) مربوط به طرح‌های با تضمین شرکت ملی نفت ایران است که تعاملات لازم برای تسویه آن در جریان است.

معاون سرمایه گذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی در تشریح موضوع مطالبات این صندوق از شرکت ملی نفت با اشاره به پیشینه این معوقات از سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: ما از همان ابتدا جلسات منظمی با شرکت ملی نفت داشتیم و پس از تأیید هیئت امنای صندوق، جدول زمانی مشخصی برای پرداخت اقساط ماهانه تدوین شد. با این حال، علیرغم توافقات صورت گرفته، در مرحله اجرا این پرداخت‌ها انجام نشد و دستگاه‌های نظارتی نیز بر این موضوع تأکید داشتند.

محمدی افزود: در دو سه سال گذشته، معمولاً با نامه به بانک‌های عامل پیگیر می شدیم، اما برخی بانک‌ها به دلیل تأثیر منفی این مطالبات بر صورت‌های مالی خود، اقدامات حقوقی را آغاز کردند. از جمله بانک صنعت و معدن با مدیریت جدید خود، این اقدام را سریعتر پیش برد که به رسانه‌ای شدن آن انجامید. با این حال، ما همواره بر همراهی با دولت و شرکت ملی نفت تأکید داشته‌ایم و سعی کردیم بر اساس توان آنها، جدول پرداخت را تنظیم کنیم.

وی با اشاره به اینکه هیئت امنای صندوق در سال گذشته به دلیل شرایط کشور کمتر از موعد مقرر تشکیل شد، گفت: امیدواریم با همراهی شرکت ملی نفت، هرچه سریعتر این مشکل حل شود.

معاون مالی صندوق توسعه ملی در بخش دیگری از سخنان خود، با یادآوری وعده چهار سال پیش مبنی بر جلوگیری از تکرار سرنوشت حساب ذخیره ارزی، به موفقیت چشمگیر در وصول مطالبات اشاره کرد و گفت: ما سالانه بیش از ۲ میلیارد دلار از مطالبات را وصول کردهایم و اکنون این رقم به ۱۲.۸ میلیارد دلار رسیده است. با وجود شرایط سخت اقتصادی، تورمی و جنگی، این دستاورد بزرگی محسوب میشود. بخش عمدهای از مانده ۲۲.۳ میلیارد دلاری مطالبات که قرمز رنگ گزارش است، مربوط به شرکت ملی نفت است که امیدواریم با راهکارهای پیشنهادی، به نوار سبز موفقیت تبدیل شود.

وی همچنین تأکید کرد که صندوق تعامل کامل با شرکت ملی نفت داشته، اما این تعامل گاهی یکطرفه بوده و نیاز به همکاری مؤثرتر دارد. البته بخشی از این مطالبات مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ به بعد است که به سررسید رسیده و حدود ۱۷ میلیارد دلار آن از سال ۱۴۰۰ تاکنون پرداخت نشده است.

محمدی در ادامه به تسهیلات ریالی صندوق نیز اشاره کرد و گفت: طبق قوانین مجلس، صندوق در قالب سپرده گذاری الحاق ۲، از سال ۹۴ تاکنون ۱۰۷ هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده که منجر به تأمین مالی ۱۲۵ هزار طرح شده است. همچنین در سال ۹۶، حدود ۱.۵ میلیارد دلار از منابع ارزی صندوق به ریال تبدیل شد و ۱۸۶ هزار طرح دیگر از این محل پشتیبانی شدند. در بخش اشتغال روستایی نیز صندوق منابع را با نرخ سود صفر در اختیار متقاضیان قرار داده است.

وی با انتقاد از تبدیل منابع ارزی به ریال در سالهای ۹۰ تا ۹۳ که به کاهش ارزش دارایی صندوق انجامید، افزود: همچنین در مقطعی ۱۱.۸ هزار میلیارد تومان و در روزهای سخت بازار سرمایه، ۱۶.۶ هزار میلیارد تومان از طریق صندوق تثبیت بازار سرمایه برای جلوگیری از نوسانات شدید، به این بازار تزریق شد که نقش مؤثری در تنظیم بازار داشت.

محمدی در پایان با اشاره به تأثیر ۱۰ بانک عامل در این فرآیند، خاطرنشان کرد: یکی از این بانک ها، بانک صنعت و معدن است که اقدام حقوقی انجام داده است. ما همچنان بر تعامل سازنده با دولت و شرکت ملی نفت تأکید داریم و امیدواریم با راهکارهای جدید، مابقی مطالبات نیز هرچه سریعتر وصول شود.