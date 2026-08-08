به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمد عبادیزاده در آیین تکریم و معارفه امام جمعه شهرستان میناب، با تبیین جایگاه امامت جمعه در نظام اسلامی اظهار کرد: امامت جمعه یکی از شئون ولی امر مسلمین است و اقامه نماز جمعه نیز باید با اذن ولی جامعه اسلامی صورت گیرد؛ از همین رو امام جمعه صرفاً خطیب نماز جمعه نیست، بلکه نماینده یک جایگاه مهم دینی، اجتماعی و حاکمیتی در جامعه محسوب میشود.
وی با بیان اینکه مسئولیت امام جمعه محدود به اقامه نماز و بیان خطبهها نیست، افزود: امام جمعه در برابر مسائل مختلف جامعه، اعم از حوزههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مسائل عمومی مردم احساس مسئولیت میکند و باید نسبت به مطالبات جامعه پاسخگو باشد؛ این در حالی است که برخلاف بسیاری از دستگاههای اجرایی، امکانات و ابزارهای اجرایی مستقیمی نیز در اختیار ندارد.
نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان ادامه داد: هنر امام جمعه آن است که بدون برخورداری از ساختارهای اجرایی و اعتبارات دستگاهی، با استفاده از ظرفیت معنوی، اجتماعی و مردمی جایگاه نماز جمعه، دستگاهها و مجموعههای مختلف را برای حل مسائل مردم در کنار یکدیگر قرار دهد و زمینه همافزایی و حرکت مشترک را فراهم کند.
آیتالله عبادیزاده با اشاره به توصیههای «امام شهید» درباره جایگاه ائمه جمعه گفت: ایشان همواره تأکید داشتند که امام جمعه باید حلقه اتصال میان مردم، مسئولان، دستگاههای اجرایی و نهادهای حاکمیتی باشد؛ بهگونهای که هم مطالبات، مشکلات و دغدغههای مردم را به مدیران منتقل کند و هم در جهت تبیین خدمات، تصمیمات و ضرورتهای کشور برای جامعه نقشآفرینی داشته باشد.
وی افزود: یکی دیگر از توصیههای مؤکد ایشان به ائمه جمعه این بود که در تمام دولتها و فارغ از سلایق و گرایشهای سیاسی، برای پیشبرد امور مردم و حل مشکلات جامعه به دولت و دستگاههای اجرایی کمک کنند؛ چراکه خدمت به مردم و کمک به پیشرفت کشور یک تکلیف است و نباید تحت تأثیر آمد و رفت دولتها و جریانهای سیاسی قرار گیرد.
امام جمعه بندرعباس تصریح کرد: جایگاه امامت جمعه باید همواره فراتر از رقابتهای سیاسی و جناحی باقی بماند و امام جمعه پناهگاه همه مردم، گروهها و اقشار مختلف جامعه باشد. هر فردی با هر سلیقه و دیدگاهی باید احساس کند که دفتر امام جمعه محلی برای شنیده شدن مطالبات، پیگیری مسائل و کمک به حل مشکلات اوست.
آیتالله عبادیزاده با تأکید بر ضرورت تعامل سازنده ائمه جمعه با مدیران اجرایی عنوان کرد: مطالبهگری امام جمعه و همکاری با دولت در تعارض با یکدیگر نیستند؛ امام جمعه از یک سو باید زبان گویای مطالبات مردم باشد و از سوی دیگر باید از مدیران پرتلاش و اقداماتی که در مسیر خدمت به مردم انجام میشود حمایت کند. هدف نهایی همه این ظرفیتها باید گرهگشایی از کار مردم و کمک به پیشرفت منطقه باشد.
وی با اشاره به شرایط استان هرمزگان اظهار کرد: نهاد امامت جمعه در هرمزگان همواره یکی از محورهای مهم اتحاد، انسجام و همبستگی اجتماعی بوده و خوشبختانه در این استان تعامل و همکاری مطلوبی میان ائمه جمعه، دولتها، مدیران اجرایی و سایر نهادها برقرار بوده است.
نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان خاطرنشان کرد: ائمه جمعه در شهرها و شهرستانهای مختلف استان، بهویژه در مناطقی که از تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی برخوردارند، نقش مهمی در حفظ وحدت و آرامش اجتماعی ایفا کردهاند و این سرمایه ارزشمند باید بیش از گذشته تقویت شود.
وی افزود: وحدت در هرمزگان صرفاً یک شعار نیست، بلکه یک سرمایه اجتماعی بزرگ است که در طول سالهای گذشته به پشتوانه همراهی مردم، علما، روحانیون، نخبگان و مسئولان شکل گرفته و نهاد امامت جمعه نیز باید همچنان حافظ و تقویتکننده این همبستگی باشد.
آیتالله عبادیزاده با اشاره به جایگاه شهرستان میناب گفت: میناب از شهرستانهای مهم، ریشهدار و اثرگذار استان هرمزگان است که از ظرفیتهای گسترده انسانی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار است و امام جمعه این شهرستان میتواند با فعالسازی ظرفیت نخبگان، جوانان، علما، معتمدان، فعالان فرهنگی و اجتماعی و مجموعه مدیران، نقش مؤثری در پیشبرد مسائل شهرستان ایفا کند.
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