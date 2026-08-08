به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی مسیبی پیش از ظهر شنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر استان زنجان به مناسبت روز خبرنگار، گفت: حدود ۲۶ طرح در استان وجود دارد که آماده افتتاح و بهرهبرداری هستند و این طرحها جزو پروژههایی محسوب میشوند که تاکنون به بهرهبرداری نرسیدهاند، اما یا بهصورت ایجاد واحد جدید و صفر تا صد اجرایی شدهاند یا در قالب طرحهای توسعهای در حال تکمیل هستند.
وی افزود: این طرحها در شهرستانهای مختلف استان زنجان پراکنده هستند و بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، آمادگی لازم برای تولید و بهرهبرداری را دارند، هرچند ممکن است همه آنها در هفته دولت افتتاح نشوند. مسیبی ادامه داد: برخی از این پروژهها با توجه به مناسبتهای مختلف تا پایان سال نگه داشته شدهاند تا در صورت حضور مقامات کشوری و ملی در استان، متناسب با برنامه سفر آنها امکان بهرهبرداری رسمی از این طرحها فراهم شود.
سرمایهگذاری بزرگ در چهار طرح بزرگ صنعتی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به وجود چند پروژه بزرگ در میان طرحهای آماده افتتاح، گفت: چهار تا پنج مورد از این پروژهها در رده طرحهای بسیار بزرگ قرار دارند و حجم سرمایهگذاری قابل توجهی در آنها انجام شده است.
وی افزود: برآورد اولیه نشان میدهد مجموع سرمایهگذاری ارزی این چهار طرح بیش از ۷۰ میلیون دلار و سرمایهگذاری ریالی آنها نیز حدود ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان باشد. همچنین پیشبینی میشود این پروژهها در مجموع زمینه اشتغال حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر را فراهم کنند.
مسیبی افزود: سه مورد از طرحهای بزرگ مورد اشاره در شهرستان زنجان و یک طرح در شهرستان ابهر قرار دارد و امیدواریم بتوانیم با حضور مقامات ارشد ملی، این پروژهها را به بهرهبرداری برسانیم.
اجرای طرحهای توسعهای بخش خصوصی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان همچنین از وجود چند طرح کلنگزنی در استان خبر داد و گفت: با توجه به سیاستهای دولت مبنی بر اولویت دادن به تکمیل طرحهای نیمهتمام و محدودیت در آغاز برخی پروژههای جدید دولتی، تمرکز اصلی بر طرحهایی است که توسط بخش خصوصی اجرا میشوند.
وی افزود: در مواردی، سرمایهگذار بخش خصوصی یک واحد تولیدی را ایجاد کرده و اکنون در کنار واحد موجود، طرح توسعهای جدیدی را دنبال میکند. تعدادی از این طرحها در استان زنجان در حال پیگیری است و میتواند به افزایش ظرفیت تولید و اشتغال منجر شود.
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