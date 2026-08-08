به گزارش خبرنگار مهر، فواد نگراوی پیش از ظهر امروز در نشست بررسی چالش‌ها و دغدغه‌های جامعه خبرنگاران و رسانه با حضور دادستان مرکز خوزستان اظهار کرد: خبرنگار و رسانه باید به عنوان دیده بان حقوق عامه دیده شوند زیرا مشکلاتی که آن‌ها می‌بینند گاهی از چشم مسئولان دور می‌ماند، بنابراین نیاز است اگر خبرنگاران از موضوعی مطلع شدند آن را به ما اطلاع دهند.

وی تاکید کرد: گزارش‌ها و اخباری که منتشر می‌شود حتماً باید مستند باشد. همچنین ضروری است خبر اول را درست و مستند دریافت کرده و سپس منتشر کنیم.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز خوزستان در پایان بیان کرد: تشکیل کارگاه و کارگروه حقوق رسانه و مسئولیت کیفری را در دستور کار خود قرار داده‌ایم و به زودی تشکیل خواهیم داد.

حسین براتی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان نیز در این نشست با تبریک روز خبرنگار بیان کرد: حسن انتخاب روز خبرنگار از سوی جمهوری اسلامی برای ثبت و مانا کردن رشادت حضور رسانه و خبرنگار در بزنگاه‌ها به شایستگی صورت پذیرفت و سالروز شهادت شهید صارمی به نام روز خبرنگار نام گرفت.

وی افزود: امیدواریم حسن ابتکار دادستان در برگزاری این جلسه بتواند مثمر ثمر باشد و نفس این جلسه مغتنم است تا به حوزه رسانه به شکل تخصصی‌تری پرداخته شود.