خبرنگاران روایتگران حقیقت در میدان جهاد تبیین هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شریف‌تبار در پیامی به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، با اشاره به جایگاه قلم و رسالت اصحاب رسانه اظهار کرد: خبرنگاری امروز صرفاً یک حرفه نیست، بلکه مسئولیتی سنگین در مسیر آگاهی‌بخشی، روشنگری و دفاع از حقیقت به شمار می‌رود.

وی افزود: در شرایطی که جریان‌های رسانه‌ای وابسته به نظام سلطه با بهره‌گیری از ابزارهای گسترده تبلیغاتی درصدد تحریف واقعیت‌ها هستند، خبرنگاران متعهد و انقلابی با تکیه بر ایمان، بصیرت و روحیه ایثار، در خط مقدم جهاد تبیین و مقابله با روایت‌های دروغین قرار دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با گرامیداشت یاد شهدای عرصه رسانه، به‌ویژه شهید محمود صارمی، تصریح کرد: خبرنگاران شهید در جبهه‌های مختلف مقاومت، جان خود را در راه روایت حقیقت، عدالت و دفاع از مظلومان فدا کردند و الگوی ماندگاری برای فعالان رسانه‌ای امروز به شمار می‌روند.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار، نقش رسانه در معرفی معارف قرآن کریم و فرهنگ اهل‌بیت (ع) را مهم ارزیابی کرد و گفت: ترویج سبک زندگی اسلامی، تقویت باورهای دینی و پاسخگویی به نیازهای معرفتی جامعه، نیازمند حضور فعال و هنرمندانه اصحاب رسانه است.

وی ادامه داد: خبرنگاران می‌توانند با بهره‌گیری از زبان و ابزارهای متناسب با اقتضائات روز، مفاهیم عمیق دینی و معارف اهل‌بیت (ع) را به نسل جدید منتقل کرده و زمینه تعمیق باورهای اعتقادی و فرهنگی جامعه را فراهم کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به اهمیت روایت دستاوردهای انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: رسالت رسانه در گام دوم انقلاب اسلامی، نیازمند نگاهی تمدن‌ساز و روایتی هنرمندانه، دقیق و امیدآفرین از ظرفیت‌ها و دستاوردهای نظام اسلامی است.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار همچنین از تلاش فعالان رسانه‌ای در دو رویداد مهم «بدرقه پیکر مطهر امام شهید، خامنه‌ای عزیز، در ایران و عراق» و «حماسه عظیم و جهانی اربعین حسینی» قدردانی کرد و گفت: حضور مؤثر خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در این عرصه‌ها موجب شد جلوه‌هایی ماندگار از ارادت مردم به امام شهیدان و حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به تصویر کشیده شود.

وی در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای راه حقیقت، برای خبرنگاران متعهد، به‌ویژه فعالان عرصه تبلیغ و ترویج معارف دینی در استان مازندران، توفیق روزافزون و موفقیت در مسیر خدمت به جامعه را از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.