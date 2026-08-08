به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سیتی‌بانک آمریکا روز جمعه (۱۶ مرداد) با ابراز امیدواری درباره حل‌وفصل تنش‌های خاورمیانه، پیش‌بینی خود را درباره قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال در سه‌ ماه سوم سال ۲۰۱۶ به دلیل طولانی‌شدن روند مذاکرات، از ۷۵ دلار به ۸۰ دلار به‌ازای هر بشکه افزایش داد.

سیتی‌بانک همچنین پیش‌بینی خود را درباره میانگین قیمت نفت برنت در سه‌ ماه چهارم ۲۰۲۶ و در سال ۲۰۲۷ به‌ترتیب ۷۰ دلار و ۶۵ دلار برای هر بشکه اعلام کرد.

قیمت نفت به دلیل گزارش‌ بانک مرکزی آمریکا درباره نرخ بیکاری در این کشور و نگرانی‌ها درباره مذاکرات برای پایان‌دادن به درگیری‌های خاورمیانه افزایش یافت.

در همین حال، بانک آمریکایی گلدمن ساکس اوایل این هفته پیش‌بینی کرد که نفت خام برنت تا زمان تأیید توافق یا تشدید درگیری‌ها در بازه قیمتی ۸۰ تا ۹۰ دلار برای هر بشکه دادوستد می‌شود.