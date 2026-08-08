به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، آرزو ذکاییفر با اشاره به برگزاری نخستین بوتکمپ «خانه خلاق و نوآوری بهزیستی» گفت: شاید ایدهای که امروز در ذهن یک نوجوان شکل میگیرد، فردا به محصولی تبدیل شود که زندگی هزاران نفر را تغییر دهد بنابراین اگر به استعدادها و ایدههای خلاق فرصت دیدهشدن، آموزش و تجربه داده شود میتوان شاهد شکلگیری اتفاقات بزرگ در آینده بود.
وی افزود: نخستین بوتکمپ خانه خلاق و نوآوری بهزیستی از هفدهم تا نوزدهم مردادماه برگزار میشود و همزمان با آیین راهاندازی خانه خلاق و نوآوری، آغازگر مسیری تازه برای کشف استعدادها، پرورش ایدههای خلاق، توسعه مهارتهای آینده و حمایت از جوانان و نوجوانان مستعد خواهد بود.
ذکاییفر با بیان اینکه خانه خلاق و نوآوری صرفاً یک فضای آموزشی نیست، تصریح کرد: این خانهها بستری برای خلق آینده هستند؛ فضایی که در آن نوجوانان و جوانان میآموزند مسائل پیرامون خود را شناسایی کنند، برای آنها راهحل ارائه دهند، تیم تشکیل دهند، نمونه اولیه بسازند و با همراهی مربیان، منتورها و متخصصان، ایدههای خود را به محصول، خدمت و ارزش اجتماعی تبدیل کنند.
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی ادامه داد: آموزشهای تخصصی، منتورینگ، شبکهسازی، شتابدهی، توسعه ایده، نمونهسازی و حمایت از تیمهای نوآور از جمله محورهایی است که در مسیر فعالیت خانههای خلاق و نوآوری مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی درباره محتوای نخستین بوتکمپ گفت: شرکتکنندگان طی سه روز، تجربهای متفاوت از یادگیری خواهند داشت و با موضوعاتی همچون خلاقیت، کار تیمی، حل مسئله، سواد دیجیتال، نوآوری، طراحی محصول، کارآفرینی و مهارتهای آینده در قالب یک فرآیند عملی و تعاملی آشنا خواهند شد.
ذکاییفر تأکید کرد: در این مسیر تلاش میکنیم یادگیری از حالت صرفاً نظری خارج شود و نوجوانان و جوانان فرصت پیدا کنند ایدههای خود را در یک محیط واقعی آزمایش کنند، از متخصصان بازخورد بگیرند و نخستین گامها را برای تبدیل ایده به محصول یا خدمت بردارند.
وی با اشاره به ارتباط این طرح با رویکرد محلهمحوری سازمان بهزیستی کشور گفت: هر محله میتواند نقطه آغاز یک ایده بزرگ باشد و هدف ما این است که ظرفیتهای انسانی و استعدادهای موجود در محلهها شناسایی و به فرصتهایی برای رشد، نوآوری، کارآفرینی و توسعه اجتماعی تبدیل شوند.
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: در قالب برنامهریزیهای انجامشده، زمینه همکاری با مجموعههای تخصصی حوزه نوآوری و کارآفرینی نیز در حال شکلگیری است تا پس از نهایی شدن فرآیندهای قانونی، مسیر توسعه آموزشهای مهارتی، نوآوری و حمایت از ایدههای خلاق در خانههای خلاق و نوآوری بهزیستی بیش از پیش گسترش یابد.
ذکاییفر در پایان گفت: «خانه خلاق و نوآوری بهزیستی» فقط یک پروژه نیست؛ آغاز یک جریان ملی است؛ جریانی که میخواهد ثابت کند بزرگترین سرمایه هر محله، انسانهای خلاق آن هستند و اگر این استعدادها دیده شوند، آموزش ببینند و فرصت تجربه پیدا کنند، میتوانند از یک ایده ساده، محصولی ارزشآفرین و از یک فکر خلاق، کسبوکاری ماندگار بسازند.
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