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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

خانه خلاق بهزیستی؛ جایی برای تولد ایده‌های بزرگ

خانه خلاق بهزیستی؛ جایی برای تولد ایده‌های بزرگ

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور گفت:‌ با اجرای نخستین بوت‌کمپ «خانه خلاق و نوآوری»، بهزیستی وارد فاز جدیدی از حمایت از جوانان در مسیر خلاقیت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، آرزو ذکایی‌فر با اشاره به برگزاری نخستین بوت‌کمپ «خانه خلاق و نوآوری بهزیستی» گفت: شاید ایده‌ای که امروز در ذهن یک نوجوان شکل می‌گیرد، فردا به محصولی تبدیل شود که زندگی هزاران نفر را تغییر دهد بنابراین اگر به استعدادها و ایده‌های خلاق فرصت دیده‌شدن، آموزش و تجربه داده شود می‌توان شاهد شکل‌گیری اتفاقات بزرگ در آینده بود.

وی افزود: نخستین بوت‌کمپ خانه خلاق و نوآوری بهزیستی از هفدهم تا نوزدهم مردادماه برگزار می‌شود و همزمان با آیین راه‌اندازی خانه خلاق و نوآوری، آغازگر مسیری تازه برای کشف استعدادها، پرورش ایده‌های خلاق، توسعه مهارت‌های آینده و حمایت از جوانان و نوجوانان مستعد خواهد بود.

ذکایی‌فر با بیان اینکه خانه خلاق و نوآوری صرفاً یک فضای آموزشی نیست، تصریح کرد: این خانه‌ها بستری برای خلق آینده هستند؛ فضایی که در آن نوجوانان و جوانان می‌آموزند مسائل پیرامون خود را شناسایی کنند، برای آن‌ها راه‌حل ارائه دهند، تیم تشکیل دهند، نمونه اولیه بسازند و با همراهی مربیان، منتورها و متخصصان، ایده‌های خود را به محصول، خدمت و ارزش اجتماعی تبدیل کنند.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی ادامه داد: آموزش‌های تخصصی، منتورینگ، شبکه‌سازی، شتابدهی، توسعه ایده، نمونه‌سازی و حمایت از تیم‌های نوآور از جمله محورهایی است که در مسیر فعالیت خانه‌های خلاق و نوآوری مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی درباره محتوای نخستین بوت‌کمپ گفت: شرکت‌کنندگان طی سه روز، تجربه‌ای متفاوت از یادگیری خواهند داشت و با موضوعاتی همچون خلاقیت، کار تیمی، حل مسئله، سواد دیجیتال، نوآوری، طراحی محصول، کارآفرینی و مهارت‌های آینده در قالب یک فرآیند عملی و تعاملی آشنا خواهند شد.

خانه خلاق بهزیستی؛ جایی برای تولد ایده‌های بزرگ

ذکایی‌فر تأکید کرد: در این مسیر تلاش می‌کنیم یادگیری از حالت صرفاً نظری خارج شود و نوجوانان و جوانان فرصت پیدا کنند ایده‌های خود را در یک محیط واقعی آزمایش کنند، از متخصصان بازخورد بگیرند و نخستین گام‌ها را برای تبدیل ایده به محصول یا خدمت بردارند.

وی با اشاره به ارتباط این طرح با رویکرد محله‌محوری سازمان بهزیستی کشور گفت: هر محله می‌تواند نقطه آغاز یک ایده بزرگ باشد و هدف ما این است که ظرفیت‌های انسانی و استعدادهای موجود در محله‌ها شناسایی و به فرصت‌هایی برای رشد، نوآوری، کارآفرینی و توسعه اجتماعی تبدیل شوند.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: در قالب برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، زمینه همکاری با مجموعه‌های تخصصی حوزه نوآوری و کارآفرینی نیز در حال شکل‌گیری است تا پس از نهایی شدن فرآیندهای قانونی، مسیر توسعه آموزش‌های مهارتی، نوآوری و حمایت از ایده‌های خلاق در خانه‌های خلاق و نوآوری بهزیستی بیش از پیش گسترش یابد.

ذکایی‌فر در پایان گفت: «خانه خلاق و نوآوری بهزیستی» فقط یک پروژه نیست؛ آغاز یک جریان ملی است؛ جریانی که می‌خواهد ثابت کند بزرگ‌ترین سرمایه هر محله، انسان‌های خلاق آن هستند و اگر این استعدادها دیده شوند، آموزش ببینند و فرصت تجربه پیدا کنند، می‌توانند از یک ایده ساده، محصولی ارزش‌آفرین و از یک فکر خلاق، کسب‌وکاری ماندگار بسازند.

کد مطلب 6911097

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