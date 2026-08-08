به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محمود تبریزی، سرپرست صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران، با اشاره به عملکرد صندوق در حوزه اشتغالزایی، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰ هزار و ۸۰۰ فقره وام کارآفرینی و از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون نیز حدود ۹ هزار فقره وام به جامعه ایثارگری پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه هر وام پرداختی به معنای ایجاد یک فرصت شغلی است، افزود: با پرداخت ۹ هزار فقره وام در سال جاری، به همین میزان نیز اشتغال برای ایثارگران ایجاد شده است.
تبریزی در خصوص برنامههای صندوق تا پایان سال جاری گفت: هدفگذاری ما پرداخت ۳۰ هزار فقره وام اشتغالزایی تا پایان سال است. با توجه به اینکه تاکنون ۹ هزار فقره پرداخت شده، باید ۲۱ هزار فقره دیگر نیز تا پایان سال به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شود.
سرپرست صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران با تشریح اقدامات انجامشده جهت رفع مشکلات حوزه اشتغال ایثارگران تصریح کرد: یکی از مهمترین برنامههای ما تشکیل بانک مشاغل است که پس از تکمیل، در اختیار استانها قرار خواهد گرفت تا هدایت شغلی جامعه ایثارگری، بهصورت جامع و هدفمند انجام شود.
وی ادامه داد: انعقاد تفاهمنامه با دستگاهها و مجموعههای اشتغالزا برای بهرهمندی ایثارگران از فرصتهای شغلی، پیگیری اخذ مجوزهای لازم در حوزه اشتغالزایی و همچنین تأمین اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای اشتغال در سطح کشور از دیگر برنامههای صندوق است.
تبریزی با اشاره به برنامههای آموزشی صندوق خاطرنشان کرد: ایجاد توانمندسازی شغلی، آموزشهای اشتغال، ارائه مشاورههای تخصصی اشتغال و هدایت شغلی نیز در دستور کار قرار دارد تا ایثارگران با آمادگی بیشتری وارد بازار کار شوند.
وی درباره خدمات تخصصی مراکز توانبخشی جانبازان گفت: فعالیت این مراکز در حوزه اشتغال متمرکز است و خدماتی همچون توانمندسازی شغلی، شناسایی ظرفیتهای شغلی، انعقاد تفاهمنامههای مرتبط و تشکیل بانک تخصصی مشاغل برای جانبازان ارائه میشود.
سرپرست صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران با اشاره به برنامههای کلان این مجموعه اظهار کرد: ارتقا صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران به یک نهاد کارآمد و اثرگذار در سطح ملی، ایجاد شبکه تسهیلگری در پرداخت اعتبارات و تسهیلات اشتغال، ایجاد فرصتهای شغلی و همچنین نظارت و رصد طرحهای خوداشتغالی از مهمترین اهداف پیشروی صندوق است.
تبریزی در پایان از مسئولان خواست با حمایت از صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران، زمینه ارتقا جایگاه این مجموعه را فراهم کنند تا بتواند بهعنوان یک عامل مؤثر در سطح ملی، خدمات شایستهتری به جامعه ایثارگری ارائه دهد.
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