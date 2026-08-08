به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو استاندار قم در پیامی به مناسبت ۱۷ مرداد، روز گرامیداشت مقام خبرنگار، با تأکید بر نقش اثرگذار اصحاب رسانه در پیشرفت و تعالی استان، خبرنگاران را از ارکان مهم امیدآفرینی، مطالبهگری مسئولانه و روایت دقیق دستاوردهای قم دانست و تصریح کرد: تداوم مسیر توسعه استان بدون همراهی و نقشآفرینی آگاهانه خبرنگاران امکانپذیر نیست.
متن کامل این پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ»
(سوگند به قلم و آنچه مینویسند)
«جان نباشد جز خبر در آزمون
هر که را افزون خبر، جانش فزون»
ـ مولانا
۱۷ مردادماه، سالروز شهادت خبرنگار متعهد شهید محمود صارمی و روز گرامیداشت مقام خبرنگار، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت مجاهدتهای صادقانه، شجاعانه و مسئولانه اصحاب رسانه است؛ تلاشگرانی که در خط مقدم جهاد تبیین، با قلم و اندیشه خود، حقیقت را روایت میکنند.
بیتردید، خبرنگاران بهعنوان وجدان بیدار جامعه، نقشی بیبدیل در پیشرفت و تعالی کشور و استان ایفا میکنند و بدون حضور و نقشآفرینی آگاهانه آنان، تحقق مسیر توسعه دستنیافتنی خواهد بود. امروز نیز یکی از مؤلفههای اساسی قدرت جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با دشمنان، قدرت نرم و عرصه جنگ روایتهاست که بخش مهمی از آن، مرهون تلاشهای متعهدانه و هوشمندانه خبرنگاران است.
خبرنگاران استان قم در مقاطع مختلف، بهویژه در رخدادهای حساس اخیر از جمله جنگ دوازده ۱۲ روزه، اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴، جنگ رمضان و حوادث ناشی از تجاوزات دشمن، با انعکاس حماسه حضور مردم در صحنه و روایتگری دقیق و امیدآفرین، نقشآفرینی برجستهای داشتهاند. در این میان، یاد و خاطره خبرنگار شهید قم، «مسعود سلیمی» که در جریان حملات دشمن به درجه رفیع شهادت نائل آمد، گرامی داشته میشود.
همچنین، پوشش رسانهای فاخر رویدادهای بزرگ و تاریخی استان، از جمله آیین باشکوه و میلیونی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در ۱۶ تیرماه، و حضور فعال در مناسبتهای عظیم ملی و مذهبی همچون نیمه شعبان، اربعین حسینی و...، از جلوههای درخشان فعالیت اصحاب رسانه در قم است.
در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی، تحریمها و محدودیتهای ناشی از آن مواجه بوده، استمرار مسیر پیشرفت استان، افتتاح پروژههای متعدد و تداوم طرحهای توسعهای، بدون امیدآفرینی، مطالبهگری مسئولانه و همراهی دلسوزانه خبرنگاران میسر نبود.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر، بهویژه شهیدان محمود صارمی، مسعود سلیمی و دیگر شهدای خبرنگار، فرارسیدن روز خبرنگار را به تمامی فعالان این حوزه در استان قم تبریک عرض نموده و از تلاشهای ارزشمند آنان صمیمانه قدردانی مینمایم. توفیق روزافزون این عزیزان را در مسیر روشنگری، حقیقتگویی و خدمت به مردم شریف ایران اسلامی از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
قم- استاندار قم در پیامی به مناسبت ۱۷ مرداد، با تأکید بر نقش اثرگذار اصحاب رسانه در پیشرفت و تعالی استان، خبرنگاران را از ارکان مهم امیدآفرینی، مطالبهگری مسئولانه دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو استاندار قم در پیامی به مناسبت ۱۷ مرداد، روز گرامیداشت مقام خبرنگار، با تأکید بر نقش اثرگذار اصحاب رسانه در پیشرفت و تعالی استان، خبرنگاران را از ارکان مهم امیدآفرینی، مطالبهگری مسئولانه و روایت دقیق دستاوردهای قم دانست و تصریح کرد: تداوم مسیر توسعه استان بدون همراهی و نقشآفرینی آگاهانه خبرنگاران امکانپذیر نیست.
نظر شما