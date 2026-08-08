به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو استاندار قم در پیامی به مناسبت ۱۷ مرداد، روز گرامیداشت مقام خبرنگار، با تأکید بر نقش اثرگذار اصحاب رسانه در پیشرفت و تعالی استان، خبرنگاران را از ارکان مهم امیدآفرینی، مطالبه‌گری مسئولانه و روایت دقیق دستاوردهای قم دانست و تصریح کرد: تداوم مسیر توسعه استان بدون همراهی و نقش‌آفرینی آگاهانه خبرنگاران امکان‌پذیر نیست.



متن کامل این پیام به شرح ذیل است:



بسم‌الله الرحمن الرحیم

«ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ»

(سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند)



«جان نباشد جز خبر در آزمون

هر که را افزون خبر، جانش فزون»

ـ مولانا



۱۷ مردادماه، سالروز شهادت خبرنگار متعهد شهید محمود صارمی و روز گرامیداشت مقام خبرنگار، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت مجاهدت‌های صادقانه، شجاعانه و مسئولانه اصحاب رسانه است؛ تلاشگرانی که در خط مقدم جهاد تبیین، با قلم و اندیشه خود، حقیقت را روایت می‌کنند.



بی‌تردید، خبرنگاران به‌عنوان وجدان بیدار جامعه، نقشی بی‌بدیل در پیشرفت و تعالی کشور و استان ایفا می‌کنند و بدون حضور و نقش‌آفرینی آگاهانه آنان، تحقق مسیر توسعه دست‌نیافتنی خواهد بود. امروز نیز یکی از مؤلفه‌های اساسی قدرت جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با دشمنان، قدرت نرم و عرصه جنگ روایت‌هاست که بخش مهمی از آن، مرهون تلاش‌های متعهدانه و هوشمندانه خبرنگاران است.



خبرنگاران استان قم در مقاطع مختلف، به‌ویژه در رخدادهای حساس اخیر از جمله جنگ دوازده‌ ۱۲ روزه، اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴، جنگ رمضان و حوادث ناشی از تجاوزات دشمن، با انعکاس حماسه حضور مردم در صحنه و روایت‌گری دقیق و امیدآفرین، نقش‌آفرینی برجسته‌ای داشته‌اند. در این میان، یاد و خاطره خبرنگار شهید قم، «مسعود سلیمی» که در جریان حملات دشمن به درجه رفیع شهادت نائل آمد، گرامی داشته می‌شود.



همچنین، پوشش رسانه‌ای فاخر رویدادهای بزرگ و تاریخی استان، از جمله آیین باشکوه و میلیونی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در ۱۶ تیرماه، و حضور فعال در مناسبت‌های عظیم ملی و مذهبی همچون نیمه شعبان، اربعین حسینی و...، از جلوه‌های درخشان فعالیت اصحاب رسانه در قم است.



در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن مواجه بوده، استمرار مسیر پیشرفت استان، افتتاح پروژه‌های متعدد و تداوم طرح‌های توسعه‌ای، بدون امیدآفرینی، مطالبه‌گری مسئولانه و همراهی دلسوزانه خبرنگاران میسر نبود.



اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر، به‌ویژه شهیدان محمود صارمی، مسعود سلیمی و دیگر شهدای خبرنگار، فرارسیدن روز خبرنگار را به تمامی فعالان این حوزه در استان قم تبریک عرض نموده و از تلاش‌های ارزشمند آنان صمیمانه قدردانی می‌نمایم. توفیق روزافزون این عزیزان را در مسیر روشنگری، حقیقت‌گویی و خدمت به مردم شریف ایران اسلامی از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.