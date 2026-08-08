۵ واحد امدادی اورژانس اصفهان به مشهد مقدس اعزام شد

علی نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به حجم گسترده حضور زائران و مجاوران در مشهد مقدس طی روزهای پیش رو، نیاز به تقویت توان عملیاتی اورژانس پیشبیمارستانی بیش از پیش احساس میشد؛ لذا کاروان امدادی استان اصفهان روز شنبه ۱۷ مردادماه سال ۱۴۰۵ با تجهیزات کامل به این مأموریت اعزام شد.
وی با تشریح ظرفیتهای این کاروان افزود: این تیم اعزامی شامل ۵ واحد امدادی است که ترکیب لجستیکی آن شامل یک دستگاه اتوبوسآمبولانس – با قابلیت مدیریت درمان در محل برای مصدومان احتمالی – و ۴ دستگاه آمبولانس پیشرفته است که برای پوشش حداکثری خدمات فوریتهای پزشکی در نقاط پرتردد مشهد مستقر خواهند شد.
نصیری در ادامه با تأکید بر تخصص و آمادگی کادر عملیاتی تصریح کرد: ۱۳ نفر از پرسنل مجرب و عملیاتی اورژانس پیشبیمارستانی استان اصفهان در این عملیات مشارکت دارند. این نیروها بر اساس پروتکلهای مدیریت بحران و با هماهنگی ستاد هدایت عملیات بحران، در محلهای تعیینشده توسط مسئولان بهداشتی مشهد مستقر میشوند تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز درمانی، در کوتاهترین زمان ممکن وارد عمل شوند.
رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان خاطرنشان کرد: این استقرار به منظور پشتیبانی از شبکه بهداشت و درمان میزبان صورت گرفته و فعالیت نیروهای اصفهانی در مشهد مقدس تا پایان مأموریت و اتمام مراسم شهادت امام رضا (ع) و عادی شدن شرایط ترافیکی زائران، بهصورت شبانهروزی تداوم خواهد داشت.
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