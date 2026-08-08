به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و اعلام کرد: در حال حاضر ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل پل زنگوله تا سیاهبیشه در مسیر جنوب به شمال محور چالوس و همچنین محدودههای هزارچم و ولیآباد در مسیر شمال به جنوب این محور سنگین است.
بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای کشور، ترافیک وسایل نقلیه در محدوده تونل ۱۸ و حدفاصل انتهای تونل البرز تا انتهای آزادراه در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران - شمال نیز سنگین گزارش شده است.
همچنین در محور هراز، محدوده سهراهی چلاو در مسیرهای رفت و برگشت با ترافیک سنگین مواجه است.
در ادامه این گزارش آمده است: ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل نسیمشهر تا رضیآباد در آزادراه ساوه - تهران، برخی مقاطع محور شهریار - تهران و محدوده قلعهنو در بزرگراه ورامین - تهران نیز سنگین است.
مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد تردد در مسیرهای رفت و برگشت محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه قزوین - رشت روان است.
همچنین تردد در مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران - شمال روان گزارش شده و محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
بر اساس این گزارش، محور بندرعباس - لار در محدوده کلمتعلی مسدود است و تردد در این محور از مسیر جایگزین کهورستان، منبع آب و بندرعباس انجام میشود.
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