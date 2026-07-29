ترافیک سنگین در چالوس؛ تردد در مسیرهای منتهی به مرزهای اربعین روان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اعلام کرد که ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال و در محدوده سیاه‌بیشه سنگین است.

بر اساس این گزارش، تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال، آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت و نیز محور چالوس در مسیر شمال به جنوب روان گزارش شده است.

مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین اعلام کرد که تمامی محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

در سایر محورهای کشور نیز ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران، حدفاصل استاندارد تا پل کلاک، سنگین است. همچنین در محور شهریار - تهران در برخی مقاطع ترافیک سنگین جریان دارد.

آخرین وضعیت محورهای منتهی به مرزهای اربعین

بر اساس اعلام این مرکز، تردد در تمامی محورهای منتهی به مرزهای اربعین روان است. بر این اساس، محورهای حمیل - سرابله - ایلام، ایلام - مرز مهران، بستان - مرز چذابه، پیرانشهر - مرز تمرچین، خرمشهر - مرز شلمچه، قصرشیرین - مرز خسروی و مریوان - مرز باشماق با تردد روان همراه هستند.

مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین اعلام کرد که محور بندرعباس - لار در محدوده کلمتعلی مسدود است و تردد از مسیر جایگزین کهورستان - منبع آب - بندرعباس انجام می‌شود.