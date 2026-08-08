هشدار راهداری به زائران؛ بلافاصله پس از بازگشت به کشور رانندگی نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زندیفر، مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اشاره به تداوم سفرهای زیارتی و بازگشت زائران در ایام اربعین حسینی و آغاز سفرهای دهه پایانی ماه صفر، گفت: با استقرار گشتهای نظارتی در سطح محورهای مواصلاتی و کنترل تردد ایمن وسایل نقلیه در مسیرهای تردد زائران، اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی این سفرها تا پایان ایام یادشده با جدیت ادامه دارد.
وی بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در مسیر بازگشت زائران به مبادی اولیه سفر تأکید کرد و افزود: با توجه به گرمای هوا و خستگی ناشی از سفر، زائرانی که با وسایل نقلیه شخصی قصد عزیمت به محل سکونت خود را دارند، لازم است پیش از ادامه مسیر، در پایانههای مرزی یا مجتمعهای خدماتی - رفاهی توقف کرده و پس از استراحت و خواب کافی، سفر خود را ادامه دهند.
مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حملونقل سازمان راهداری ادامه داد: آغاز رانندگی بلافاصله پس از ورود به کشور میتواند موجب وقوع حوادث رانندگی ناشی از خستگی و خوابآلودگی شود؛ از اینرو از زائران درخواست میشود با رعایت کامل مقررات و توصیههای ایمنی، سفر معنوی خود را با آرامش و سلامت به پایان برسانند.
زندیفر همچنین به زائران توصیه کرد به ازای هر دو ساعت رانندگی، حداقل ۱۵ دقیقه در مجتمعهای خدماتی - رفاهی توقف کنند و پس از رفع خستگی، مسیر خود را ادامه دهند.
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