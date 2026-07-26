وضعیت جوی مرزهای غربی ایران و عتبات عالیات طی دو روز آینده اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، آسمان پایانه مرزی باشماق فردا (۵ مرداد) همراه با وزش باد و پس فردا (۶ مرداد) صاف خواهد بود.

خواهد بود. بیشینه و کمینه دمای فردا ۴۰ و ۱۷ درجه سانتیگراد و پس فردا ۴۰ و ۱۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

پایانه مرزی تمرچین طی این دو روز آسمانی صاف خواهد داشت. دمای هوا فردا در گرم‌ترین زمان به ۳۶ و خنک‌ترین زمان به ۱۸ درجه سانتیگراد می‌رسد. پس فردا بیشترین و کمترین دمای هوا ۳۸ و ۲۲ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان پایانه مرزی خسروی یکشنبه و دوشنبه صاف پیش‌بینی می‌شود. بیشینه و کمینه دمای هوا طی فردا ۴۴ و ۲۸ درجه سانتیگراد و پس فردا ۴۶ و ۳۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان پایانه مرزی مهران فردا همراه با وزش باد شدید و پس فردا همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود. دمای هوا فردا در گرمترین و خنک‌ترین زمان به ۴۹ و ۳۲ درجه سانتیگراد و پس فردا به ۵۰ و ۳۲ درجه سانتیگراد می‌رسد.

وضعیت جوی پایانه مرزی چذابه فردا همراه با وزش باد شدید و پس فردا صاف خواهد بود. بیشترین و کمترین دمای هوا فردا ۴۶ و ۲۸ درجه سانتیگراد و پس فردا ۴۷ و ۲۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

آسمان پایانه مرزی شلمچه فردا با وزش باد و پس فردا صاف خواهد بود. فردا بیشینه و کمینه دما ۴۵ و ۳۱ درجه سانتیگراد و پس فردا ۴۷ و ۳۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

آسمان شهر کربلا فردا وزش باد شدید، گرد و خاک با بیشترین و کمترین دمای ۴۳ و ۳۰ درجه سانتیگراد و پس فردا وزش باد شدید و گرد و خاک با بیشینه و کمینه دمای ۴۵ و ۳۱ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان شهر نجف نیز فردا همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک خواهد بود. دمای هوا در این روز در گرم‌ترین و خنک‌ترین زمان به ۴۳ و ۳۰ درجه سانتیگراد خواهد بود. آسمان این شهر پس فردا همراه با وزش باد با بیشینه و کمینه دمای ۴۵ و ۳۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

آسمان کاظمین نیز فردا با همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک با بیشترین و کمترین دمای ۴۳ و ۲۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود. وضعیت جوی این شهر طی پس فردا با وزش باد با بیشینه و کمینه دمای ۴۵ و ۲۹ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان شهر سامرا نیز فردا و پس فردا همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود. فردا دمای هوا در گرم‌ترین و خنک‌ترین زمان به ۴۳ و ۲۹ درجه سانتیگراد و پس فردا به ۴۵ و ۳۰ درجه سانتیگراد می‌رسد.