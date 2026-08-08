گزارش تحلیلی کیفیت گندم ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید آنجفی در جلسه شورای معاونین و مدیران وزارت جهاد کشاورزی که روز شنبه، ۱۷ مردادماه برگزار شد، توضیح داد: گزارش تحلیلی کیفیت گندم، مطابق دستور پیشین معاونت، بهصورت مکتوب ارائه شده و جدول نهایی این گزارش مبنای ارزیابی امروز قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه حدود ۲۰۰ نمونه آزمایشگاهی که در مراکز استاندارد و شرکت بازرگانی دولتی ایران بررسی شده است، گفت: کیفیت گندم تولیدی کشور در اغلب شاخصهای کمی و کیفی در وضعیت مطلوب قرار دارد.
آنجفی تاکید کرد: وزن 1000 دانه در محدوده دانههای متوسط، وزن هکتولیت در سطح «بسیار خوب»، و میزان پروتئین در مرز «متوسط تا قوی» قرار گرفته است. گلوتن مرطوب در محدوده «خوب تا خیلی خوب» ارزیابی شده و ارتفاع رسوب نیز «بسیار قوی» گزارش شده است.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره کیفیت گلوتن گندم توضیح داد که محدودیت در مبادله ژنپلاسم با مؤسسات تحقیقاتی بینالمللی، مانع ارتقای بیشتر کیفیت گلوتن شده، و برای رفع این نقص، کشور نیازمند دسترسی به ژنومها و ارقام جدید گندم است.
وی با اشاره به آغاز سال زراعی جدید، از رؤسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانها خواست کمیتههای فنی بذر و کود را با جدیت بیشتری فعال کنند.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: تدارک نهادهها برای سال دوم متوالی از مردادماه آغاز شده و در حوزه توزیع نهادهها «مشکلی وجود ندارد.
آنجفی از «تحول در نظام قیمتگذاری و ساماندهی یارانهها» بهعنوان یکی از عوامل اثرگذار بر بهبود کیفیت و تنوع تولید یاد کرد و گفت: این تغییرات، بهویژه در حوزه دانههای روغنی، چشمانداز مثبتی ایجاد کرده است.
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