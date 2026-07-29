نوری: برای اصلاح نظام نان باید تفکیک وظایف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در نشست با اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: دورهای که پشتسر گذاشتیم، یکی از پرچالشترین دورهها برای امنیت غذایی کشور بود؛ بهگونهای که خشکسالی تقریباً بیسابقه در ۵۰ سال گذشته، دو جنگ ترکیبی و پیچیده، مشکلات حملونقل و تجارت و اصلاحات اقتصادی همزمان بر بخش کشاورزی اثر گذاشت.
نوری با بیان اینکه کشور در ۱۴ ماه گذشته با همزمانی خشکسالی کمسابقه، دو جنگ ترکیبی و پیچیده و اصلاحات اقتصادی مواجه بود، گفت: با وجود همه این چالشها، امنیت غذایی کشور حفظ شد و در حوزه کالاهای اساسی حتی یک روز و یک ساعت کمبود نداشتیم.
وی افزود:با وجود این شرایط، با برنامهریزیهای انجامشده در دولت، ذخایر کالایی مناسبی ایجاد شد و در زمان وقوع بحران، کشور از پشتوانه کافی برخوردار بود؛ بهطوری که حتی در دورههای عادی نیز چنین سطحی از ذخایر وجود نداشت.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: تولیدکنندگان، برنامهریزان و کارکنان بخش کشاورزی در این مدت تلاش زیادی کردند و هیچ وقفهای در تولید ایجاد نشد. همراهی مردم و اعتمادی که به تأمین امنیت غذایی کشور داشتند نیز باعث شد خریدهای هیجانی و احتکار شکل نگیرد و بازار روند عادی خود را حفظ کند.
واردات برنج بر اساس نیاز بازار و مصوبه شورای قیمتگذاری انجام شد
نوری درباره موضوع لغو ممنوعیت واردات برنج گفت: این ممنوعیت بر اساس مصوبهای بود که دولت در سالهای گذشته برای حمایت از تولید داخل تصویب کرده بود، اما سال گذشته به دلیل افزایش قیمت برنج و نیاز بازار، دولت تصمیم به لغو آن گرفت.
وی اضافه کرد: پس از تشکیل شورای قیمتگذاری و سیاستگذاری محصولات کشاورزی، تصمیمگیری درباره این موضوع در اختیار این شورا قرار گرفت. این شورا دارای سه عضو دولتی و ۶ عضو غیردولتی است و تصمیمات مربوط به ممنوعیت یا لغو ممنوعیت واردات در همین چارچوب اتخاذ میشود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سهم تولید داخلی و واردات در بازار برنج اظهار کرد: حدود ۵۵ درصد نیاز کشور از تولید داخل و حدود ۴۵ درصد از طریق واردات تأمین میشود و سقف واردات نیز مشخص است و بیش از آن اجازه واردات داده نمیشود.
وی ادامه داد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، تا پیش از آغاز مردادماه باید حدود ۶۰۰ هزار تن برنج وارد کشور میشد، در این شرایط خاص تصمیم برای ادامه واردات برنج، تصمیمی برای تأمین بازار و جلوگیری از ایجاد مشکل برای مصرفکنندگان است و همزمان حمایت از برنجکاران داخلی ادامه خواهد داشت.
سهمیه سوخت کشاورزی به ۲.۷ میلیارد لیتر بازگشت
وزیر جهادکشاورزی درباره مشکل سوخت کشاورزی، گفت: سهمیهای که برای بخش کشاورزی پیشبینی شده بود، در ابتدا از ۲.۷ میلیارد لیتر به ۲.۴ میلیارد لیتر کاهش یافت، اما با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی و برگزاری جلسات، این میزان دوباره به ۲.۷ میلیارد لیتر افزایش یافت.
نوری افزود:در حال حاضر در استانها سوخت موجود است و با افزایش سهمیه، نباید مشکلی در زمینه سوخت کشاورزی وجود داشته باشد.
پرداخت ۱۱۰ همت از مطالبات گندمکاران
نوری با بیان اینکه تاکنون ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است، افزود: میزان خرید تضمینی گندم از ۷ میلیون تن عبور کرده و ارزش خرید انجامشده حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان است. در روزهای آینده نیز پرداختهای جدید شامل دو مرحله ۵۰ هزار میلیارد تومانی انجام خواهد شد؛ رئیسجمهور نیز موضوع پرداخت مطالبات گندمکاران را بهصورت ویژه دنبال میکند.
نوری درباره سیاستهای حمایتی در حوزه نهادهها گفت: در کودهای فسفاته و پتاسه، یارانه از ابتدای زنجیره حذف و به مصرفکننده نهایی یعنی کشاورز منتقل شده است.پرداخت یارانه این کودها به کشاورزانی که آن را دریافت کردهاند، آغاز شده است. درباره کود اوره نیز بر اساس قانون برنامه هفتم، حرکت به سمت قیمت نهایی در یک دوره پنج تا ۶ ساله انجام خواهد شد.
سامانههای کشاورزی مبنای مدیریت بازار و پیشبینی تولید
وزیر جهاد کشاورزی درباره سامانههای هوشمندسازی بخش کشاورزی اظهار کرد: راهاندازی این سامانهها تکلیف قانون برنامه هفتم بوده و برای مدیریت بازار، تأمین نهادهها و پیشبینی وضعیت تولید مورد استفاده قرار میگیرند.
وی افزود: با استفاده از دادههای این سامانهها، اطلاعات تولید، وضعیت زنجیرههای مختلف، پیشبینی عرضه و تقاضا و شرایط بازار رصد میشود. در موضوع مرغ نیز با استفاده از اطلاعات سامانهها، وضعیت چند ماه آینده زنجیره تولید پیشبینی شد و کمبود احتمالی با ذخایر مرغ منجمد مدیریت شد.
وی تأکید کرد: مدیریت وزارت جهاد کشاورزی اکنون در یک محیط شفاف و قابل رصد انجام میشود و دستگاههای نظارتی و نمایندگان مجلس میتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
کاهش تمرکز و انحصار در تجارت کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تجارت محصولات کشاورزی گفت: تعداد بازرگانان فعال حدود ۲۳ درصد افزایش یافته و با افزایش تعداد فعالان، سهم انحصاری برخی بازیگران کاهش یافته است؛ البته محدودیتهای سابقه، صف و برخی موانع ثبت سفارش نیز برداشته شده و فضای فعالیت برای همه فعالان اقتصادی رقابتیتر شده است.
نوری ادامه داد: برای جلوگیری از تمرکز واردات در دست افراد محدود، برای هر ذینفع سقف مشخصی تعیین شده تا تجارت محصولات کشاورزی میان فعالان مختلف توزیع شود.
اعتبارات آب و خاک و قنوات نیازمند حمایت مجلس
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت حوزه آب و خاک گفت: با روند فعلی تأمین اعتبار، تکمیل اقدامات آب و خاک کشور حدود ۴۰ سال زمان نیاز دارد و باید در بودجه حمایت ویژهای از این حوزه صورت گیرد.
وی افزود: قنوات یکی از پایدارترین روشهای بهرهبرداری از منابع آب هستند که بدون آسیب به آبهای زیرزمینی و ایجاد فرونشست، امکان تأمین آب کشاورزی را فراهم میکنند که لازم است نمایندگان مجلس در بودجه سال آینده، منابع بیشتری برای حوزه آب و خاک و احیای قنوات اختصاص دهند.
افزایش تولید و صادرات میگو
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به حوزه شیلات گفت: در جنگ اخیر، بنادر صیادی، قایقها و لنجهای صیادی از بخشهایی بودند که آسیب دیدند. در حوزه پرورش میگو حدود ۳۰ درصد افزایش تولید و به همین میزان افزایش صادرات داشتهایم و ارزآوری صادرات این بخش نیز نسبت به سال گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است.
نوری اظهار کرد: مسیرهای جدیدی برای جذب سرمایهگذاری در پرورش میگو در حال ایجاد است و خسارتهای واردشده به فعالان این بخش نیز بهصورت ویژه پیگیری خواهد شد.
تفکیک مسئولیت در زنجیره نان
وزیر جهاد کشاورزی درباره مدیریت زنجیره نان گفت: بر اساس قانون تمرکز وظایف، مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی تا مرحله تأمین آرد است؛ البته وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تأمین گندم و آرد پاسخگو است ولی برای اصلاح نظام نان، باید تفکیک وظایف و مسئولیتها بهصورت روشن انجام شود.
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