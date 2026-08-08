به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباریپور، معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس، در نشست خبری که امروز در محل معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار شد، درباره جزئیات برگزاری یازدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی نوآوری و فناوری (اینوتکس) توضیحاتی ارائه کرد.
تداوم فعالیتهای دبیرخانه اینوتکس در شرایط جنگی
وی اظهار داشت: نمایشگاه بینالمللی نوآوری و فناوری اینوتکس قرار بود طبق برنامه اولیه در اردیبهشتماه امسال برگزار شود، اما با توجه به شرایط جنگی ایجاد شده در کشور، برگزاری این رویداد به تعویق افتاد و در نهایت مقرر شد اینوتکس از ۱۱ تا ۱۴ شهریورماه برگزار شود. با این حال، فعالیتهای اینوتکس در این فاصله متوقف نشد و دبیرخانه اینوتکس تلاش کرد متناسب با شرایط جدید، تمرکز خود را بیش از گذشته بر حمایت از کسبوکارها، استارتاپها و فعالان زیستبوم نوآوری قرار دهد. در همین راستا، دو برنامه «اینوتکسپیچ» و «منتورشیپ» با هدف همراهی با کسبوکارها و کمک به عبور آنها از شرایط دشوار، با سرعت عملیاتی شد.
جباریپور در تشریح آمار این برنامهها گفت: رویدادهای «اینوتکسپیچ» در شهرهای بوشهر، تهران و تبریز برگزار شد و با استقبال قابلتوجه تیمهای استارتاپی همراه بود. در این سه رویداد بهترتیب ۶۷، ۱۳۶ و ۱۷۵ تیم به رقابت پرداختند؛ آماری که نشان داد حتی در شرایط دشوار نیز انگیزه فعالیت، رقابت و توسعه کسبوکار در میان تیمهای نوآور کشور همچنان زنده است.
وی افزود: در بخش منتورشیپ نیز ۱۳ مشاور و منتور در ۶ حوزه تخصصی حضور داشتند و در مجموع ۱۱۸ جلسه مشاوره با کسبوکارها برگزار شد تا بخشی از مسائل و چالشهای آنها مورد بررسی قرار گیرد.
بازطراحی اینوتکس متناسب با واقعیتهای اقتصادی
معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس ادامه داد: پس از آن، جلسات متعددی با حضور ذینفعان و بازیگران مختلف زیستبوم نوآوری برگزار شد تا درباره نحوه برگزاری رویداد اصلی اینوتکس تصمیمگیری شود. نتیجه این گفتوگوها، بازطراحی اینوتکس با رویکردی چابکتر و متناسب با واقعیتهای جدید اقتصاد و کسبوکار کشور بود.
وی تصریح کرد: طبیعی است که در شرایط اقتصادی و محیطی فعلی، بسیاری از شرکتها هزینههای بازاریابی و حضور در نمایشگاهها را کاهش دهند. از سوی دیگر، رفتار کسبوکارها نیز نسبت به گذشته تغییر کرده است؛ سرمایهگذاریها بیش از گذشته به سمت گزینههای کمریسکتر و کوتاهمدت سوق پیدا کرده و بسیاری از استارتاپها نیز به جای تمرکز صرف بر برندینگ و بازاریابی، به دنبال پروژههای کوتاهمدت، توسعه فروش و افزایش نقدینگی هستند.
جباریپور با بیان اینکه نگاه اینوتکس این است که در چنین شرایطی، «شبکهسازی، همکاری و اتصال به سرمایه و بازار» نه یک هزینه اضافی، بلکه بخشی از راهحل تابآوری کسبوکارهاست، افزود: بر همین اساس، اینوتکس امسال با هویتی متفاوت برگزار خواهد شد و در کنار نام اصلی آن، عنوان «INOTEX Express» قرار گرفته است؛ عنوانی که بازتابدهنده رویکرد سریع، چابک و منعطف دبیرخانه اینوتکس در بازآرایی این رویداد متناسب با شرایط جدید کشور است.
جزئیات آماری «اینوتکس اکسپرس»
وی تأکید کرد: «اینوتکس اکسپرس» قرار است نمادی از چابکی و انعطاف زیستبوم نوآوری و فناوری ایران باشد. در بخش نمایشگاهی این دوره، دستکم ۲۰۰ مجموعه از بازیگران زیستبوم حضور خواهند داشت که شامل حدود ۱۰۰ شرکت نوپا و استارتاپ، ۶۵ شرکت فناور و دانشبنیان، ۲۰ مجموعه سرمایهگذاری و ۱۵ شتابدهنده و مرکز نوآوری است.
تسهیل مسیر نخبگان در بخشهای جانبی
معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس در خصوص برنامههای محتوایی و حمایتی گفت: «اینوتکس استیج» امسال با رویکردی متفاوت برگزار خواهد شد و تلاش میکند با نگاهی فراتر از موضوعات صرفاً فناورانه، از منظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به وضعیت زیستبوم نوآوری و فناوری کشور بپردازد. برای این منظور از کارشناسان و متخصصان مطرح دعوت شده است تا درباره مسائل جدی و واقعی زیستبوم، صریح و بدون تعارف با مخاطبان گفتوگو کنند. همچنین کارگاههای آموزشی و جلسات منتورینگ با تمرکز بر تغییر نگرش و رفتار کسبوکارها متناسب با شرایط جدید طراحی شدهاند تا به افزایش تابآوری و ماندگاری استارتاپها کمک کنند.
وی درباره رویداد «کافه سرمایه» اظهار داشت: این بخش با همکاری انجمن سرمایهگذاران خطرپذیر برگزار خواهد شد و شعار این دوره «هر استارتاپ، ۵ سرمایهگذار» است؛ برنامهریزی شده پس از ارزیابی و انتخاب تیمهای نهایی، هر استارتاپ فرصت گفتوگو و ارائه مستقیم به پنج سرمایهگذار را داشته باشد. همچنین در بخش «ایستگاه کار» تلاش شده است فاصله میان کارجویان و کارآفرینان کاهش پیدا کند و امکان ملاقات مستقیم فراهم شود.
جباریپور در پایان خاطرنشان کرد: اینوتکس اکسپرس در واقع پاسخی به شرایط جدید زیستبوم نوآوری ایران است؛ رویدادی که تلاش میکند به جای نادیده گرفتن تغییرات، خود را با آنها تطبیق دهد و با تمرکز بر شبکهسازی، سرمایهگذاری، بازار، اشتغال و انتقال تجربه، فرصتهای تازهای برای ادامه مسیر کسبوکارهای نوآور ایجاد کند.
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