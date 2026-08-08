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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

عملیات موفق تعمیرات اسکله صادراتی نفت در منطقه لاوان

عملیات موفق تعمیرات اسکله صادراتی نفت در منطقه لاوان

متخصصان نفت فلات قاره ایران با وجود شرایط سخت اقلیمی، عملیات پیچیده جداسازی و اتصال شیلنگ‌های بارگیری نفت در پایانه شناور لاوان را تکمیل کردند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت نفت فلات قاره ایران، کارکنان منطقه عملیاتی لاوان با همکاری شرکت پالایش نفت لاوان، موفق شدند عملیات همزمان جداسازی و انتقال بازوهای بارگیری اسکله نفتی و اتصال شیلنگ‌های بارگیری نفت‌خام صادراتی در پایانه شناور (SBM) را با موفقیت و بدون حادثه به پایان برسانند.

این عملیات تخصصی که با هدف حفظ آمادگی عملیاتی تأسیسات صادراتی، ارتقای ضریب ایمنی و اطمینان از تداوم فرآیند انتقال نفت‌خام انجام شد، در شرایط محیطی دشوار منطقه با دمای بالای ۵۰ درجه سانتی‌گراد و رطوبت ۸۰ درصد به اجرا درآمد.

در جریان این فرآیند، بازوهای بارگیری جهت انجام تعمیرات و آماده‌سازی از اسکله جدا و به محل موردنظر منتقل شدند. همزمان، شیلنگ‌های بارگیری نفت‌خام صادراتی نیز با نظارت دقیق واحدهای عملیات دریایی و تعمیرات زیر آب آماده‌سازی و متصل شد.

اجرای موفق این مأموریت حساس در شرایط اقلیمی سخت، نشان‌دهنده توانمندی نیروهای عملیاتی منطقه لاوان در نگهداری، پایداری و حفاظت از زیرساخت‌های صادراتی صنعت نفت کشور است.

کد مطلب 6911053
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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