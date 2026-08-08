رقابت ۴۷۰۰ نخبه در المپیک فناوری/ حضور ۲۰۰ نفر از ۱۴ کشور دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفارینیا، رئیس منطقه بین المللی نوآوری ایران، در نشست خبری که امروز در محل معاونت علمی ریاستجمهوری برگزار شد، اظهار داشت: سومین دوره بینالمللی «المپیک فناوری ۲۰۲۶» در منطقه بینالمللی نوآوری ایران (پارک فناوری پردیس) در حالی برگزار میشود که با وجود تمامی چالشهای منطقهای، روند ثبتنام شرکتکنندگان داخلی و خارجی با استقبال قابلتوجهی همراه بوده است.
المپیک فناوری؛ پل ارتباطی میان استعدادها و صنعت
صفارینیا با بیان اینکه این رویداد جایگاه خود را بهعنوان یکی از مهمترین آوردگاههای مهارتی فناوری در منطقه تثبیت کرده است، افزود: المپیک فناوری صرفاً یک مسابقه نیست، بلکه بستری برای ارزیابی توانمندیهای عملی، شبکهسازی میان متخصصان و اتصال استعدادهای برتر به فرصتهای شغلی و پروژههای واقعی صنعت به شمار میرود.
وی ادامه داد: هدف اصلی این رویداد، شناسایی استعدادهای فناور، سنجش قدرت حل مسئله در میدان واقعی و ایجاد ارتباط مؤثر میان نخبگان و صنایع است.
رقابت المپیک فناوری در شش حوزه تخصصی
رییس منطقه بین المللی نوآوری ایران درباره محورهای رقابتی امسال تصریح کرد: شرکتکنندگان در شش حوزه برنامهنویسی، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، اینترنت اشیاء (IoT)، پهپاد و نبرد رباتها با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
به گفته وی، شرکتکنندگان پس از گذراندن آموزشهای مقدماتی، مراحل اولیه و وبینارهای آمادگی، در مرحله نهایی که از ۱۱ تا ۱۴ آبانماه در پارک فناوری پردیس برگزار میشود، به مصاف یکدیگر میروند.
تسهیل مسیر اشتغال با نمایشگاه کار و هکاتون
صفارینیا با اشاره به برنامههای جانبی این دوره از المپیک گفت: برای نخستین بار «نمایشگاه کار» با حضور ۲۰ شرکت فعال فناوری، «ایستگاه کار» جهت انجام مصاحبههای شغلی و منتورینگ، و همچنین «هکاتون» با محوریت حل چالشهای واقعی صنعت برگزار میشود تا مسیر ورود برگزیدگان به بازار کار و اکوسیستم نوآوری تسهیل شود.
وی تأکید کرد: ملاک اصلی در المپیک فناوری، توان حل مسئله و عملکرد عملی افراد است، نه صرفاً مدرک دانشگاهی یا رزومه؛ رویکردی که این رقابت را به سکویی برای کشف استعدادهای واقعی تبدیل کرده است.
استقبال بینالمللی با وجود محدودیتها
رییس منطقه بین المللی نوآوری ایران با اشاره به آمار ثبتنام گفت: تاکنون حدود ۴ هزار و ۷۰۰ نفر در این دوره ثبتنام کردهاند که ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از داخل و نزدیک به ۲۰۰ نفر از سایر کشورها هستند. البته این آمار نهایی نیست و ثبتنام در هر حوزه تا زمان آغاز رقابت مقدماتی آن ادامه خواهد داشت.
وی یادآور شد: در دوره دوم، ۱۸۳۲ رقابتکننده از ۱۰۶ کشور در مرحله مقدماتی حضور یافتند که بازتاب گستردهای در رسانههای معتبر بینالمللی از جمله خبرگزاری AFP داشت. حضور مستمر رقبای خارجی در شرایط کنونی، نشاندهنده تداوم جایگاه بینالمللی المپیک فناوری و علاقه جامعه جهانی به این رویداد است.
افزایش جوایز و حمایت از برگزیدگان
صفارینیا در پایان درباره حمایت از نخبگان در این المپیک گفت: مجموع جوایز هر لیگ به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ بهگونهای که نفرات اول تا سوم به ترتیب ۱۰۰، ۶۵ و ۳۵ میلیون تومان جایزه دریافت خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: برگزیدگان نهایی علاوه بر جوایز نقدی، به «باشگاه برگزیدگان المپیک فناوری» راه مییابند تا با همکاری شرکتهای دانشبنیان، صنایع و سرمایهگذاران، مسیر توسعه ایدهها و اجرای پروژههای فناورانه برای آنان فراهم شود.
گفتنی است، علاقهمندان میتوانند تا پایان مردادماه با مراجعه به پایگاه اینترنتی olympics.tech نسبت به ثبتنام در این رویداد اقدام کنند.
رئیس منطقه بین المللی نوآوری ایران جزئیات برگزاری سومین دوره بینالمللی «المپیک فناوری» را تشریح کرد و گفت: تاکنون ۲۰۰ نفر از ۱۴ کشور برای این رویداد ثبت نام کرده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفارینیا، رئیس منطقه بین المللی نوآوری ایران، در نشست خبری که امروز در محل معاونت علمی ریاستجمهوری برگزار شد، اظهار داشت: سومین دوره بینالمللی «المپیک فناوری ۲۰۲۶» در منطقه بینالمللی نوآوری ایران (پارک فناوری پردیس) در حالی برگزار میشود که با وجود تمامی چالشهای منطقهای، روند ثبتنام شرکتکنندگان داخلی و خارجی با استقبال قابلتوجهی همراه بوده است.
نظر شما