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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

انسجام و همدلی از نیازهای اساسی کشور است

انسجام و همدلی از نیازهای اساسی کشور است

شهرکرد-نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری انسجام و همدلی را از نیازهای اساسی کشور دانست و بر تقویت وحدت ملی، رعایت اخلاق در فضای سیاسی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی صبح امروز در دیدار با مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب، ضمن قدردانی از حضور وی در استان، بر ضرورت معرفی توانمندی‌های چهارمحال و بختیاری در سطح ملی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و نیروهای توانمند استان تأکید کرد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری انسجام و همدلی را از نیازهای اساسی کشور دانست و بر تقویت وحدت ملی، رعایت اخلاق در فضای سیاسی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف برای پیشبرد اهداف کشور تأکید کرد.

در این دیدار همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌ها، نخبگان، بانوان و نیروهای اجتماعی استان برای تقویت مشارکت اجتماعی و نقش‌آفرینی بیشتر چهارمحال و بختیاری در سطح ملی تأکید شد.

کد مطلب 6911085

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