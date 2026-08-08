انسجام و همدلی از نیازهای اساسی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی صبح امروز در دیدار با مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب، ضمن قدردانی از حضور وی در استان، بر ضرورت معرفی توانمندی‌های چهارمحال و بختیاری در سطح ملی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و نیروهای توانمند استان تأکید کرد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری انسجام و همدلی را از نیازهای اساسی کشور دانست و بر تقویت وحدت ملی، رعایت اخلاق در فضای سیاسی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف برای پیشبرد اهداف کشور تأکید کرد.

در این دیدار همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌ها، نخبگان، بانوان و نیروهای اجتماعی استان برای تقویت مشارکت اجتماعی و نقش‌آفرینی بیشتر چهارمحال و بختیاری در سطح ملی تأکید شد.